Zum 50er feiert die Stadt Perg morgen ein großes Stadtfest

In Perg wird morgen Geburtstag gefeiert. Genauer gesagt geht es um den 50. Jahrestag der Stadterhebung. Zwei Musikbühnen im Stadtzentrum werden bespielt, Straßenkünstler überraschen das Publikum, Spiele und Action für die ganze Familie stehen ab 15 Uhr auf dem Festprogramm. Auch Perger Vereine sind aktiv in das Fest eingebunden: Der ASKÖ-Sportverein stellt eine Torschusswand auf, der Schützenverein gestaltet einen "Schießkeller anno dazumal" und die Naturfreunde sind mit einem E-Bike-Simulator sowie einem Testparcours vertreten.

Unterhaltung auf zwei Bühnen

Das Musikprogramm auf den beiden Bühnen wird vorwiegend von Perger Kapellen, Chören und Ensembles mitgestaltet. "Musik aus der Region, für die Region und einige Publikumslieblinge aus den vergangenen 20 Jahren prägen das Fest", sagt Bürgermeister Toni Froschauer.

Der Kirchenchor, die Chorgemeinschaft Perg, das Schlagwerkensemble Tagwerker, der Spielmannszug, die Stadtkapelle Perg sowie der Musikverein Pergkirchen unterhalten die Besucher am Nachmittag. Ab 17.30 Uhr spielt auf der Krückl-Bühne am Hauptplatz das Quintett Alpkan. Die Lieder dieser mit Musikern aus der Region besetzten Band klingen irgendwie durchaus nach Volksmusik. Es scheint jedoch, als wüssten die fünf Ensemble-Mitglieder selbst nicht genau, was sie reitet, wenn plötzlich Akkorde durcheinanderpurzeln oder die Tonleitern von gewohnter Dur in Gipsy-Skalen verschoben werden.

Reminiszenzen an legendäre Perg-Fest-Auftritte sind ab 20 Uhr beim Aufritt der "Crazy Cubes" garantiert, die für ihre mitreißende Bühnenshow bei wilden Interpretationen von Hits wie "Great Balls of Fire" oder "Johnny B. Goode" bekannt sind. Schräges aus Bayern gibt es ab 22 Uhr: "The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra" aus Oberbayern begeistert sein Publikum mit einer eigenwilligen Musikmischung.

Auf der Held & Francke-Bühne in der Herrenstraße eröffnet GreinBrass um 16 Uhr das Musikprogramm. Danach spielen die Perger Musikvereine auf. Zum Abschluss gibt es ein Heimspiel der Band "Under Authority". Ein weiteres Highlight ist eine Feuershow am Hauptplatz um 21 Uhr.

Heimatbuch neu aufgelegt

Für das vor zehn Jahren erschienene Heimatbuch hat der Heimat- und Museumsverein Perg in den vergangenen Monaten an einem Ergänzungsband gearbeitet, der die Entwicklung der Stadt von 2009 bis 2019 beschreibt und beim Fest präsentiert wird.

Weiters wird eine Fotobox aufgebaut, es gibt Accessoires vom Perger Einhorn und die Möglichkeit, selbst Erinnerungsmünzen zu prägen.

