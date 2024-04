Mühlviertlerin (39) trennte sich mit Kettensäge kleinen Finger ab

Vor den Augen ihres Mannes hat sich eine 39-Jährige am Freitag in Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach) schwere Handverletzungen zugezogen: Das Ehepaar war gegen 16:45 Uhr damit beschäftigt, mit einer Kettensäge einen dürren Ast von einem Obstbaum entfernen. Während der 42-jährige Mann die Säge bediente, wollte seine Ehefrau den Ast beiseite ziehen. Dabei geriet sie mit der linken Hand ins Kettenblatt.

Die Säge trennte der 39-Jährigen den kleinen Finger ab. Zudem zog sie sich eine Schnittverletzung am Handballen zu. Der Notarzt versorgt die Frau an der Unfallstelle, bevor sie per Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht wurde.

