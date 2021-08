Mann mit Prostituierter unzufrieden: Polizeieinsatz

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Polizei Passau am vergangenen Wochenende ausrücken. Ein 23-Jähriger hatte in einem Bordell im Stadtgebiet die Leistungen einer Prostituierten in Anspruch genommen. Dafür hatte er vorab in bar bezahlt. Allerdings war der junge Mann mit dem Service der Dame offenbar unzufrieden, außerdem war er der Meinung, er habe einen längeren Zeitraum gebucht. Laut Polizei Passau versuchte er aus diesem Grund das übergebene Geld zu entwenden. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Diese stellte fest, dass der 23-Jährige alkoholisiert zum Etablissement gefahren war. Ein Freund des Mannes stellte sich dafür sogar als Zeuge zur Verfügung. Der 23-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls rechnen. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.