Einbrecher stahlen Waffen und Munition

Die Tat dürfte sich zwischen Donnerstag und Samstag in der vergangenen Woche ereignet haben, wie die Polizei bekannt gab.

Das Haus stand zu diesem Zeitpunkt leer, weil der allein lebende Bewohner eine Woche davor verstorben war. Die Täter brachen die Eingangstür auf und stahlen neun Faustfeuerwaffen – vorwiegend alte Pistolen und Revolver aus dem Zweiten Weltkrieg – sowie eine unbekannte Menge an Munition und eine Langwaffe. Der verstorbene Eigentümer hatte die Waffen legal besessen, alle waren registriert.

Ebenso erbeuteten die Einbrecher eine unbekannte Menge an Dolchen, Messern und Bajonetten sowie Orden, Abzeichen und Ehrenzeichen der deutschen Wehrmacht.

Wert der Beute unbekannt

Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände ist nicht bekannt, Hinweise auf die Täter gab es vorerst nicht. Demzufolge ist auch unklar, ob die Täter wussten, was sie in dem Haus finden würden. Laut Auskünften der Polizei war der Verstorbene in seinem Umfeld jedoch sehr wohl als Sammler von historischen Waffen bekannt.

Für derlei Beute – Weltkriegswaffen und NS-Devotionalien – dürften die Täter einen Abnehmer finden, sagt ein Staatsanwalt im Gespräch mit den OÖNachrichten: "Diese Gegenstände lassen sich zu Geld machen. In Osteuropa kann man sie mitunter auf Märkten kaufen."