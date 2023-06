Mostdipf-Gala: Wenn den Preisträgern die Worte fehlen

Wiesenblumen auf den Tischen, ein festlich geschmückter Saal des Vierkanters und dazu die besten Moste und Fruchtsäfte aus Oberösterreich: Der Donnerstagabend stand beim Stadlerhof in Wilhering ganz im Zeichen des Zusammenkommens, der Gemütlichkeit und der Ausgelassenheit - Eigenschaften, die auch das OÖN-Original Vitus Mostdipf als Kommentator des Tagesgeschehens stets auszeichnen. "Das Gute ist: Am Tag der Mostdipf-Gala wird sich der Mostdipf einmal nicht mit mir beschäftigen", schmunzelte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Heute geht es nämlich um die drei Preisträger, die sich mehr als verdient gemacht haben für unser Bundesland."

Höhepunkt im Veranstaltungskalender

An einem Sommerabend wie aus dem Bilderbuch genossen die zahlreichen Gäste die entspannte Atmosphäre im Ortsteil Katzing in Wilhering - und das fast alle in der schönsten Tracht, dem unausgesprochenen Dress-Code des Gala-Abends. "Bei so einer Veranstaltung geht es vor allem darum, einen Abend, der mit Genuss und Lebensfreude verbunden ist, zu genießen. Jeder, der einmal hier war, freut sich schon auf die nächste Gala", sagte Gino Cuturi, Geschäftsführer Wimmer Medien GmbH.

Ein ganz besonderer Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist die Mostdipf-Gala auch für OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein: "Es ist für mich ein Symbol für Verbundenheit bei den OÖNachrichten. Mit 120 Journalisten sind wir im ganzen Bundesland vertreten und haben den Anspruch, ganz nahe an den Menschen zu sein. Das zeichnet uns aus." Dass die Wahl der Mostdipf-Preisträger jedes Jahr aufs Neue eine essentielle Diskussion in der Redaktion der OÖN ist, hat sich auch in diesem Jahr gezeigt. Einig waren sich die Redakteure jedoch sofort: "Es sind drei Persönlichkeiten, die mit beiden Beinen im Leben stehen und die Außergewöhnliches in ihrem Bereich leisten. Und das mit einer gewissen Leichtigkeit und einem Augenzwinkern", sagte die Chefredakteurin.

Große Emotionen

Wie einen Pokal streckte Ewald Pöschko, Chef der Freistädter-Brauerei, seinen Mostdipf in die Luft. Musiktheater-Star Daniela Dett kämpfte bei der Verleihung mit den Freudentränen, auch Karikaturist Gerhard Haderer fehlten die Worte, als ihm der Mostdipf überreicht wurde. "Es ist ein Moment, den ich nie in meinem Leben vergessen werde", sagte Daniela Dett. Dieser Aussage konnten Ewald Pöschko und Gerhard Haderer nur beipflichten.

Doch nicht nur die Mostdipf-Preisträger durften sich am Donnerstagabend über besondere Auszeichnungen freuen. Sondern auch die heimischen Mostbauern, die die Gäste mit ihren Produkten an diesem Abend verwöhnten. Bei der AB HOF-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung in Wieselburg wurden insgesamt 803 Produkte aus Oberösterreich eingereicht, verkostet und ausgezeichnet. 29 von 81 Trophäen bei den Goldenen Stamperln und den Goldenen Birnen gingen an Produzenten aus Oberösterreich. Zusätzlich wurden Auch über den Titel "Produzent des Jahres" freute sich ein Betrieb aus dem Bundesland.

Was die Landwirtschaft in Oberösterreich ausmacht: "Bodenständigkeit, Leidenschaft und vor allem Ehrlichkeit mit den unverfälschten Produkten", sagte auch Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

