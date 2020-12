Beifahrer griff bei Ausbildungsfahrt ins Lenkrad - Totalschaden

Am Steuer des Wagens - es war Sonntagmittag - wollte ein 41-jähriger Linzer im Rahmen seiner Führerschein-Ausbildung Fahrpraxis sammeln. Er fuhr mit dem Wagen in Neuhofen an der Krems auf der Marchtrenker-Landesstraße. Dort wollte der Lenker links abbiegen. Er blieb stehen, doch beim Wegfahren gab er zu viel Gas. Der Wagen beschleunigte, deshalb zog der Beifahrer die Handbremse und griff ins Lenkrad. Sein Wagen drehte eine 360 Grad Kurve und durchstieß anschließend den Zaun eines Autohauses. Dort prallte er auf dem Kfz-Abstellplatz gegen einen zum Verkauf stehenden Gebrauchtwagen und gegen zwei Fahnenmasten des Autohauses.

Durch die Wucht des Anpralles wurde der dort abgestellte Pkw trotz eingelegtem Gang und angezogener Handbremse etwa einen Meter nach hinten verschoben. Die zwei Fahnenmasten wurden abgerissen und stürzten auf zwei Gebrauchtwagen um. Am Pkw des Linzers entstand Totalschaden, an den abgestellten Pkw zum Teil schwerer Sachschaden. Verletzte gab es glücklicherweise keine.