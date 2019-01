Handys verkauft, aber nicht geliefert: Internetbetrügerin erwischt

WELS. Eine 38-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck, die für neun Fälle von Betrug im Internet verantwortlich sein soll, hat die Polizei erwischt.

Bild: vowe

Die Frau soll auf einer Plattform Handys und eine Schlafzimmereinrichtung zum Verkauf angeboten, sich die Ware bezahlen lassen, aber letztendlich nicht geliefert haben. Bei insgesamt neun Betrugshandlungen soll ein Schaden von 5150 Euro entstanden sein. In einem Fall stellten die Ermittler fest, dass die Verdächtige das angebotene Handy gar nicht besaß. Die einschlägig vorbestrafte Frau zeigte sich geständig. Sie wurde am 3. Jänner in die Justizanstalt Wels gebracht, wie die Polizei nun bekanntgab. Weitere Ermittlungen laufen.

