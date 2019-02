Donald Trump: "Ich werde diese Mauer bauen"

Der US-Präsident forderte in seiner Rede zur Lage der Nation Einigkeit, beharrte aber auf seinen Standpunkten

US-Präsident Donald Trump hielt Dienstagnacht seine zweite Rede zur Lage der Nation. Bild: APA/AFP/POOL/DOUG MILLS

Für einen kurzen Moment erkannte US-Präsident Donald Trump die neuen politischen Realitäten an, die ihn seit den Wahlen im November dazu zwingen, die Macht mit den Demokraten im Kongress zu teilen. Als ihm bei seiner Rede zur Lage der Nation in der Nacht auf Mittwoch die Worte "Madam Speaker" über die Lippen kamen, huschte ein kurzes Lächeln über das Gesicht von Nancy Pelosi.

Die meiste Zeit blickte die ganz im Weiß der frühen Frauenrechtlerinnen gekleidete Speakerin streng über die Schulter des Präsidenten. Mal blätterte sie gelangweilt im Redemanuskript. Ein anderes Mal verdrehte sie die Augen, als der Präsident die Ermittlungen in der Russland-Affäre "lächerlich" nannte.

Das Kontrastprogramm spielte sich neben ihr ab. Dort spendete Vizepräsident Mike Pence pflichtbewusst Beifall zu einer Rede, die nicht aufhören wollte. Trump hielt mit 82 Minuten die zweitlängste "State of the Union" nach Bill Clinton im Jahr 2000.

Die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi hatte wenig Applaus für Trump übrig.

"Er hatte wenig Neues zu sagen"

Dabei hatte der Präsident, wie der Veteran der Analyse der "Washington Post", Dan Balz, beobachtete, bis auf die Bestätigung eines zweiten Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Ende Februar "wenig Neues zu sagen".

Trump hielt zwei Reden in einer. Wer ohne jedes Vorwissen die Augen schloss und dem Präsidenten in den ersten Minuten zuhörte, konnte den Eindruck gewinnen, hier spreche jemand, dem die Einheit der Nation sehr am Herzen liegt. "Gemeinsam können wir Jahrzehnte politischen Stillstands aufbrechen", versprach Trump.

Klänge gut, wenn die Worte nicht aus dem Mund eines Präsidenten gekommen wären, der gerade erst für die längste Haushaltssperre in der US-Geschichte gesorgt hatte. Und nun mit der nächsten droht.

Nach 18 Minuten war es mit dem Bemühen Trumps um einen "versöhnlichen Ton" dann auch rhetorisch vorbei. Da griff er die Untersuchungen in der Russlandaffäre als "lächerlich" an, behauptete, diese gefährdeten das "wirtschaftliche Wunder" seiner Präsidentschaft, und drohte den Demokraten mit Konsequenzen. Dass Trump nicht daran denkt, sein Kriegsbeil mit dem Kongress zu begraben, machte er im Mittelteil deutlich. Als hätte ihn die Frau hinter ihm nicht im Showdown über die Haushaltssperre nach 35 Tagen in die Knie gezwungen, sagte Trump trotzig: "Ich werde diese Mauer bauen."

Auch der Rest seiner "State of the Union" war nachrichtenarm. Dass sich die USA in einem "gewaltigen Krieg" mit Nordkorea wiederfänden, wäre er nicht Präsident, löste unter Experten Kopfschütteln aus. Irritiert reagierten Analysten auf die Verteidigung des Truppenrückzugs aus Afghanistan und Syrien.

Nur ein lockerer Moment

Für einen der wenigen lockeren Momente sorgte der Präsident, als er über die Fortschritte von US-Frauen in Wirtschaft und Politik sprach. Zahlreiche Demokratinnen sprangen daraufhin auf und führten einen Freudentanz auf. Andere skandierten "USA, USA". Die Ironie besteht darin, dass bei der Kongresswahl mit 102 Frauen eine Rekordzahl an weiblichen Abgeordneten ins Repräsentantenhaus gewählt worden ist – die meisten davon auf Seiten der Demokraten.

So blieb es auch einer Frau vorbehalten, die Antwort der Demokraten auf die Rede des Präsidenten zu geben. Die unterlegene Kandidatin im Rennen um den Gouverneurssitz von Georgia, Stacey Abrams, nannte die Haushaltssperre einen "Stunt" und warb dafür, "in dieser Zeit der Spaltung mit- und füreinander einzustehen".

Speakerin Pelosi, die während Trumps Rede schwieg, brachte die Reaktion ihrer Partei anders auf den Punkt. "Es wird Tage dauern, bis die Fehldarstellungen, die Trump in seiner Rede gemacht hat, auf Fakten überprüft sind."

Ehrengast Joshua Trump war gelangweilt und verschlief die "State of the Union"

State of the Union

Die State of the Union (Rede zur Lage der Nation) ist eine jährliche Veranstaltung, bei der der US-Präsident im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Kongresses eine Regierungserklärung mit seiner Einschätzung der Verhältnisse seines Landes vorträgt. In der Regel findet diese Ansprache im Jänner statt, heuer musste sie aufgrund des "Shutdowns" verschoben werden.

Die erste State of the Union wurde am 8. Jänner 1790 vom ersten Präsidenten George Washington in der provisorischen Hauptstadt New York gehalten. Sie stand unter dem Eindruck der erst kurz zurückliegenden Staatsgründung, wobei Washington in der Auseinandersetzung zwischen Föderalisten und Demokratischen Republikanern an die Einigkeit appellierte.

