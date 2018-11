Drogenboss "El Chapo" ab heute vor Gericht

NEW YORK. Joaquín "El Chapo" Guzmán war einer der berüchtigtsten Drogenbosse Mexikos. Ab heute wird ihm in New York der Prozess gemacht.

Joaquín "El Chapo" Guzmán Bild: APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA

Dem 61-Jährigen, der aufgrund seiner geringen Körpergröße "El Chapo" (der Kurze) genannt wird und in seiner Heimat schon zwei Mal spektakulär aus dem Gefängnis entkam, werden insgesamt elf Anklagepunkte zur Last gelegt. Das mexikanische Sinaloa-Kartell als "größte Drogenschmuggelorganisation der Welt" habe unter seiner Führung in den Jahren 1989 bis 2014 insgesamt 154.626 Kilogramm Kokain in die USA geschmuggelt. Damit soll es rund 14 Milliarden Dollar (12,3 Milliarden Euro) verdient haben.

Das auf vier Monate angesetzte Mammutverfahren vor einem Bezirksgericht in Brooklyn findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

