Nationalrat: Emotionale Abschiede, ungewohnte Rollen und leere Plätze

WIEN. ÖGB-Boss Katzian und Neos-Gründer Strolz gaben Regierung im Abgang Ratschläge.

Die erste Parlamentssitzung nach der Sommerpause begann mit gleich zwei prominenten Abschieden: Wolfgang Katzian räumte als neuer ÖGB-Präsident seinen Sitz für Metallergewerkschafter Rainer Wimmer. Neos-Gründer Matthias Strolz hatte seinen letzten großen Auftritt im Parlament, bevor er sich nun endgültig aus der Politik zurückzieht.

Gleich zu Beginn hatte die SPÖ eine Aktuelle Stunde für Katzian vorbereitet. Nicht präsent war Noch-Klubobmann Christian Kern, der wegen eines Auslandsaufenthalts entschuldigt war. Seinen Platz hatte die designierte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner eingenommen.

Neben ihr saß Andreas Schieder, der auf Wunsch Rendi-Wagners nicht länger geschäftsführender Klubobmann ist. In dieserFunktion hatte er 15.108 Euro im Monat verdient, jetzt kommt er auf ein Abgeordnetengehalt von 8897 Euro. Im SP-Klub hatte man mit Schieders Degradierung wenig Freude. Er hätte durchaus gerne weiter gemacht, gab Schieder freimütig zu. Jetzt habe er mehr Zeit für die Naturfreunde. Auf die Frage, ob er sich auch einen Wechsel nach Brüssel vorstellen könne, verhehlte er sein Interesse nicht. Der Spitzenkandidat stehe mit Kern aber schon fest.

Rendi-Wagner hätte gerne Thomas Drozda als geschäftsführenden Klubobmann installiert, war aber an Schieders Widerstand gescheitert. Drozda wird nun stattdessen Bundesgeschäftsführer. Für seinen Vorgänger Max Lercher wird in der Steiermark nach einem neuen Job gesucht.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig warnte gestern davor, dass Rendi-Wagner Partei- und Klubvorsitz in einem ausübe. Dies könne eine "starke persönliche Belastung" werden. Kommende Woche – voraussichtlich am Montag – soll der SP-Klub Rendi-Wagner auch offiziell zur Fraktionsführerin zu wählen. Nicht ausgeschlossen ist, dass es im Klub weitere Veränderungen gibt, um neue Gesichter in Stellung zu bringen. Künftig könnten sich auch die aktionistischen Maßnahmen mehren: Gestern zog der Klub bei der Rede des wegen sexistischer Tweets aus dem VP-Klub geworfenen Mandatar Efgani Dönmez aus dem Plenarsaal aus.

In ihrer gestrigen Rede zeigte sich Rendi-Wagner durchaus angriffig, wobei sie den "Bihänder" nicht auspackte. Ihre Worte glichen jenen von Katzian: Beide warfen der Regierung vor, sich von der Sozialpartnerschaft abzuwenden.

Kurz nach zwölf Uhr stand eine weitere Abschiedsrede auf der Tagesordnung. Auf der Besuchergalerie hatten zahlreiche Mitarbeiter und Ehefrau Irene Platz genommen, um noch einmal Matthias Strolz zu lauschen. Zahlreiche VP-und FP-Vertreter ließen es hingegen an Respekt fehlen und glänzten durch Abwesenheit.

Wie bei seiner ersten Wortmeldung im Parlament bemühte sich Strolz auch gestern, Positives hervorzuheben. "Nie ist die Liebe so groß wie am Anfang", lachte er in Richtung von VP-Mandatar Karl-Heinz Kopf, dessen Mitarbeiter Strolz einst war. Es liege in jedem etwas Liebenswürdiges, richtete er FP-Klubobmann Walter Rosenkranz aus. Die Politik sei zu aufgeladen mit negativer Energie und Häme. Österreich sei im Umbruch: Das rot-schwarze Machtkartell habe ausgedient, etwas Neues sei noch nicht ganz da.

Er selbst werde im Oktober eine CD mit remixten Reden im Wiener Szene-Lokal Flex präsentieren, kündigte Strolz an. Die Redeanzeige signalisierte längst rot, doch Vorsitzende Doris Bures ließ ihn dennoch zu Ende reden. "Ich werde euch vermissen, passt gut auf dieses Österreich auf", schloss er unter großem Applaus.

