Seehofer bestätigte Rücktritt als CSU-Chef - bleibt aber Innenminister

BAUTZEN. Horst Seehofer tritt in Bälde als CSU-Chef zurück. "Ich werde das Amt niederlegen", sagte Seehofer am Montag in Bautzen und bestätigte damit Berichte vom Vortag.

Nach dem CSU-Gipfel am Sonntag hat sich CSU-Chef Horst Seehofer (69) am Montag erstmals öffentlich zu seiner Zukunft geäußert. Seehofer will als CSU-Vorsitzender zurücktreten. Das bestätigte er auf einer Pressekonferenz in Bautzen. „Ich werde das Amt niederlegen, diese Entscheidung steht fest.“

Der Zeitpunkt seines Rücktritts als Partei-Chef werde in dieser Woche noch bekannt gegeben. Bundesinnenminister will Seehofer aber - zumindest vorerst - bleiben. „Ich bin Innenminister und werde das Amt weiter ausüben.“

