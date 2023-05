Muskelriss: Bitteres Aus für "Dancing Stars"-Paar

Vier Tanzpaare wären Freitagabend im Semifinale von "Dancing Stars" angetreten, um um den Einzug ins große Finale am 12. Mai zu tanzen. Ein Paar musste jedoch zu Beginn der Sendung seinen Ausstieg bekannt geben: "Soko Donau"-Star Lilian Klebow und Florian Gschaider galten als große Favoriten auf den Titel, mussten jedoch überraschend aufgeben. Nur wenige Stunden vor der Liveshow hatte sich Gschaider beim Paso Doble eine Verletzung zugezogen. Aufnahmen von der letzten Probe zeigten, wie der Salzburger plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Tanz abbrechen muss - Diagnose: Muskelriss im Gesäßmuskel. Vier bis sechs Wochen dauere die Heilung, sagt der 43-Jährige, ein Weitertanzen somit für die Sieganwärter unmöglich.

"Gehen als Team hier raus"

Ein Wildcard für das Finale und ein Antreten mit einem anderen Tanzprofi lehnte Klebow ab. "Ich habe mich dagegen entschieden, weil wir als Team hier angefangen haben und als Team hier rausgehen", sagte die Schauspielerin unter Tränen: "Ein so wunderbarer Mensch und Trainer wie der Florian ist nicht ersetzbar."

Tanzschul-Chefin Maria Santner-Angelini zollte dem Paar Tribut: "Ihr habt Woche für Woche sensationelle Leistungen auf dem Parkett gezeigt. Ihr wart für mich absolute Titelfavoriten. Wirklich schade um dieses Ende."

Besonders bitter: Für Gschaider war dies nach zwölf Jahren seine letzte Staffel als Profitänzer bei "Dancing Stars". Der mehrfache österreichische Staatsmeister, der die Tanzsendung 2016 mit Moderatorin Verena Scheitz auch einmal gewann, hätte sich gewiss einen schöneren Abschied gewünscht.

Somit waren die drei übrigen Tanzpaare am gestrigen Abend fix für das Finale qualifiziert und niemand musste die Show verlassen. Um den Titel "Dancing Stars 2023" tanzen somit am kommenden Freitag: Sängerin und Schauspielerin Missy May und Dimitar Stefanin, der ehemalige Skisprung-Trainer Alexander Pointner und Manuela Stöckl und Rennsport-Kommentatorin Corinna Kamper und Danilo Campisi.

