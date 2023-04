Haslauers rote Linie: Nein zu einem Corona-Kniefall

Salzburger Landtagswahl: Wilfried Haslauer (VP) will in seine dritte Amtszeit als Landeshauptmann gehen.

In knapp drei Wochen endet die Frühjahrsserie von drei Landtagswahlen mit dem Urnengang in Salzburg. Für Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) geht es am 23. April darum, einen ähnlichen Absturz, wie ihn seine Amtskollegen in Niederösterreich und Kärnten erlebt haben, abzufangen. Auf Verluste stellt sich auch Haslauer ein, wie er gestern betonte. Das liege an einer "diffusen Proteststimmung, mit hoher Inflation, hohen Zinsen und einem Krieg, den keiner für möglich gehalten hat".

Der Meinungsforscher Peter Hajek ging in einer Umfrage für die Salzburger Nachrichten Mitte März davon aus, dass die ÖVP von 37,78 Prozent 2018 nur moderat auf rund 33 Prozent fällt. Weil demnach Grüne (neun Prozent) und Neos (sieben Prozent) gleichzeitig stagnieren, könnte es mit einer Neuauflage der seit 2018 bestehenden schwarz-grün-pinken "Dirndl-Koalition" knapp werden.

Koalitionsansagen meidet der Salzburger ÖVP-Chef: Mit wem eine Zusammenarbeit nach der Wahl möglich sei, hänge letztlich von den Stärkeverhältnissen, einem Sachprogramm, auf das man sich einigen könne, und den Personen ab. "Mit Leuten, die permanent dagegen arbeiten, ist eine Koalition von Anfang an zum Scheitern verurteilt."

Den Usancen entsprechend werde die ÖVP mit allen Parteien im Landtag reden. Rote Linien gibt es aber: Anders als die ÖVP in Niederösterreich lehnt Haslauer eine Refundierung von Corona-Strafen oder eine Abkehr vom Werben für das Impfen entschieden ab.

Generell verteidigte Haslauer die Politik während der Pandemie: "Es ging darum, Schaden von der Bevölkerung abzuhalten. Wir hatten am Anfang überlastete Intensivstationen, und es mussten Entscheidungen getroffen werden." Dabei würden auch Fehler passieren, das ließe sich aber erst im Nachhinein beurteilen. Die Einführung der Impfpflicht wäre rückwirkend betrachtet nicht notwendig gewesen. "Aber als sie politisch beschlossen wurde, war das Lagebild ein ganz anderes."

Die Performance der Salzburger Landesregierung in den vergangenen fünf Jahren sei "nicht so schlecht" gewesen. De facto sei das Bundesland das wirtschaftlich erfolgreichste in Österreich – mit niedrigster Arbeitslosigkeit, Platz eins beim realen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und laut WIFO unter den Top 20 von mehr als 250 europäischen Regionen. "Die Politik kann das nicht allein als ihren Erfolg reklamieren, aber wir haben versucht, das Schiff in die richtige Richtung zu lenken."

Spekulationen, er werde im Laufe der nächsten Legislaturperiode zurücktreten und den Platz für einen Nachfolger frei machen, erteilte Haslauer eine Absage: "Ich habe vor, die vollen fünf Jahre zu bleiben."

