Russland blockiert Einigung über den Export von Getreide

Unterhändler der Vereinten Nationen bemühen sich seit Wochen darum, Millionen Tonnen von in der Ukraine lagernden Getreidebeständen auf den Weltmarkt zu bekommen, um beispielsweise Hungerkrisen in anderen Weltregionen abzuwenden.

"Es ist klar, wer für die Blockade verantwortlich ist", sagte Dombrovskis am Sonntag in Genf vor dem Auftakt der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO). "Es ist an Russland, seine Aggression zu beenden, und es ist an Russland, aufzuhören, die ukrainischen Exporte zu stoppen."

Laut Ukraine können mehr als 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten nicht exportiert werden.