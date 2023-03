Tonnenweise Haschisch in Schnellbooten entdeckt

Wie Staatsmedien am Samstag berichteten, befanden sich die Boote am Freitag vor der nordöstlichen Küste Marokkos nahe der Stadt Nador an der Grenze zur spanischen Enklave Melilla. Sie hätten "85 Ballen Cannabisharz mit einem Gesamtgewicht von mehr als drei Tonnen" geladen gehabt, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur MAP unter Berufung auf eine Quelle im marokkanischen Militär.

Marokko ist nach Angaben der Vereinten Nationen der größte Cannabisproduzent weltweit. Die marokkanische Polizei hat im vergangenen Jahr fast 100 Tonnen der Droge beschlagnahmt. Im Jahr 2021 legalisierte Marokko Cannabis für den "medizinischen, kosmetischen und industriellen Gebrauch", um die Substanz zu kontrollieren, ohne die vielen Produzentenfamilien im Land um ihr Einkommen zu bringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.