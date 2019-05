Vengaboys bei Donnerstagsdemo am Wiener Ballhausplatz

Der Sturz von Heinz-Christian Strache beschert den Vengaboys einen Höhenflug. Mit ihrem Song "We're Going To Ibiza" traten sie am Donnerstag nun auch bei der wöchentlichen Demonstration gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung auf dem Wiener Ballhausplatz auf. Mehrere Tausend Menschen feierten mit der niederländischen Pop-Band zu Beats aus den 90ern. Der 20 Jahre alte Hit über Ibiza ist mittlerweile zur inoffiziellen Hymne der Regierungskrise geworden.

"We're Going To Ibiza! Als Protestsong in Österreich! Sie hätten auch jeden Bob Dylan Song nehmen können", äußerte sich Captain Kim von den Vengaboys. Das beweise, dass die Österreicher nicht nur "einen fantastischen Musikgeschmack", sondern darüber hinaus "einen fantastischen Sinn für Humor" hätten.

