Coronavirus: Zehn Urlauber in Saalbach-Hinterglemm in Quarantäne

Nach dem Auftreten eines Corona-Falls bei einem britischen Urlauber in Saalbach-Hinterglemm am Donnerstag sind derzeit nur der 61-jährige Erkrankte und seine neun Reisebegleiter in ihrem Hotel in Quarantäne. Für die übrigen 35 Gäste, das Personal und den Besitzer des Betriebs ist aus Sicht der Gesundheitsbehörden momentan keine Isolierung notwendig. "Nachdem die Mitglieder der britischen Reisegruppe im Hotel zumeist unter sich blieben und in einem separaten Raum ihre Mahlzeiten eingenommen haben, sind diese nie länger als ein paar Minuten in direktem Kontakt mit anderen Personen gewesen", teilte Bezirkshauptmann Bernhard Gratz am Freitag in einer Aussendung des Landes mit.

Der erkrankte Urlauber habe sich bereits seit einigen Tagen in seinem Hotelzimmer aufgehalten. Weil er dabei auf das Saubermachen des Zimmers verzichtete, war auch das Reinigungspersonal nicht länger als eine Viertelstunde in dem Raum.

Weder die übrigen Hotelgäste noch die Mitarbeiter weisen aktuell Symptome einer Erkrankung auf. "Und aufgrund der Tatsache, dass sie überhaupt nicht oder nie länger als einige Minuten mit dem Erkrankten zusammengekommen sind, gelten sie auch nicht als Kontaktpersonen der Kategorie 1, für die eine Quarantäneregelung auszusprechen wäre", erklärte Gratz.

Auch der Saalbacher Bürgermeister Alois Hasenauer (ÖVP) versuchte am Freitag zu beruhigen. "Wir haben gestern ganz genau nachvollzogen, wo und wie lange sich der Erkrankte im Ort aufgehalten hat. Er war kaum in der Öffentlichkeit unterwegs." Der derzeitige Sprengelarzt der Gemeinde, der frühere FPÖ- und FPS-Politiker Karl Schnell, sagte, dass zwar vereinzelt Leute in seiner Ordination wegen des Virus nachfragen würden, von einer Verunsicherung im Ort aber nichts zu merken sei.

