Raubüberfall auf Volkshochschule in Braunau: Zehn Jahre Haft für den Täter

Rund drei Stunden dauerte der Schöffenprozess gegen einen 23-Jährigen Mann aus Tschetschenien am Donnerstagvormittag im Landesgericht Ried. Im April 2018 überfiel der mehrfach vorbestrafte Mann, der bereits seit 2002 in Österreich lebt, die Volkshochschule Braunau, die OÖN haben berichtet.

Mit den Worten "Wo ist das Geld" bedrohte er damals die Leiterin und zwei weitere Mitarbeiterinnen der Bildungseinrichtung. Bewaffnet war der Angeklagte mit einer Schreckschusspistole.

Am dritten Prozesstag wurde ein Urteil gesprochen. Der Angeklagte räumte die Tat ein, über den ersten Prozesstag haben die OÖN berichtet. Er sei unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden. Sein Vorstrafenregister ist lang. Erst drei Wochen vor der Tat in Braunau wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Der vorsitzende Richter des Schöffensenats, Josef Lautner, verurteilte den Angeklagten zu zehn Jahren unbedingter Haft. Der Beschuldigte nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, der Richterspruch ist daher noch nicht rechtskräftig.