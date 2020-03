Nervosität verriet Ladendiebe: Haft

Der erste Ladendiebstahl ereignete sich bereits am 2. März in zwei Geschäften in einem Gmundner Einkaufszentrum. Dabei ließen eine 25-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren verschiedene Kosmetikartikel mitgehen und konnten unerkannt flüchten.

Zwei Tage später betrat das Trio sichtlich nervös ein Drogeriegeschäft in Braunau am Inn. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens verständigen Mitarbeiter des Drogeriegeschäfts die Polizei. Den Beamten, die sofort zum Tatort eilten, gelang es, die 25-jährige Frau und einen 22-jährigen Mann anzuhalten. Es stellte sich heraus, dass die beiden Polen speziell präparierte Mäntel trugen, die im Inneren mit weiten Taschen ausgestattet waren, um eine große Menge an Produkten verstauen zu können.

Der dritte Beschuldigte, ein 27-jähriger Pole, der auch Zulassungsbesitzer des bei den Diebstählen verwendeten Pkw ist, ist nach wie vor auf der Flucht. Die 25-jährige Frau und der 22-jährige Mann wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Bei den ersten Einvernahmen schwiegen sie zu den Vorwürfen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.