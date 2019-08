Diskussion um Georg Wojak: "Nicht jetzt das ganze Porzellan zerschlagen"

Seit Tagen heißt diskutiert wird um den abberufenen Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak. Der 59-Jährige bekam in den vergangenen Tagen aus der Bevölkerung viel Rückendeckung, auch viele Bürgermeister stellten sich demonstrativ hinter Wojak. Die Debatte hat, wie in den OÖN ausführlich berichtet, mittlerweile längst die Landespolitik erreicht und dürfte noch längere Zeit Gesprächsstoff liefern.

Klemens Steidl, Obmann der Wirtschaftskammer Braunau, mahnt aufgrund der hitzigen öffentlichen Diskussionen zu etwas mehr Ruhe. Er mache sich angesichts der überhitzten öffentlichen Debatte in der Causa Wojak Sorgen um das Ansehen der Bezirkshauptmannschaft Braunau", so Steidl.

"Die Unternehmen im Bezirk Braunau, aber auch alle Bürger wünschen sich nicht nur eine gut funktionierende Verwaltung, sondern sind auch auf die rasche und rechtmäßige Abwicklung von Verfahren angewiesen", so Steidl. Dabei dürfte man aber auch nicht auf ein gewisses "Augenmaß" vergessen. "Die BH Braunau wurde ob ihrer schnellen Verfahrensabwicklung bei so manchen größeren Gewerbeverfahren sehr gelobt", sagt Steidl. Das sei fallweise mit ein Grund für Betriebsansiedlungen im Bezirk Braunau gewesen. Die Debatte rund um Wojak nennt Steidl einen "öffentlich ausgetragenen Schaukampf mit täglich neuer medialer Munition". Die Vorwürfe und Eingaben sollen in der Untersuchungskommission behandelt werden. "Diese ist mit untadeligen Mitgliedern besetzt und verdient einen Vertrauensvorschuss." Alle involvierten Personen, von Wojak bis zu den Beamten der BH Braunau, hätten sich, so Steidl, Ruhe und Sicherheit in einem fairen und transparenten Verfahren verdient.

"Es wird auch einen Tag danach geben, daher sollten wir nicht jetzt das ganze Porzellan zerschlagen", so Steidl. (tst)

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at