Gasexplosion nach Tiefenbohrung: Wohnhäuser in Ansfelden evakuiert

Bei einer Tiefenbohrung in einem Siedlungsgebiet strömten am Dienstagnachmittag große Wassermengen mit Gas aus. Die Feuerwehren trafen gegen 17 Uhr am Einsatzort in Freindorf ein. Während sie das Wasser-Gasgemisch abpumpten, kam es gegen 21 Uhr bei einem dahinter liegenden Einfamilienhaus zu einer Explosion. "Eine Person wurde dabei verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr", teilte die Landespolizeidirektion am Mittwochmorgen mit. In weiterer Folge geriet das betroffene Haus und die Wiese dahinter in Brand. Während die Feuerwehren mit dem Löschen beschäftigt waren, wurde rund um die Bohrung ein großflächiger Gasaustritt festgestellt.

Der Bezirkshauptmann entschied daher, alle Bewohner der 65 umliegenden Gebäude zu evakuieren. Das Rote Kreuz und die Polizei wurden mit der Evakuierung beauftragt. "Die Betroffenen werden vorläufig im Rathaus in Ansfelden untergebracht", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Informationen über das weitere Vorgehen werden im Laufe des Mittwochs bekanntgegeben.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Infos vorliegen.

