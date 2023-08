Abschied am Traunsee: Gerhards letzter Wunsch erfüllte sich noch

Gerhard M. hatte nur noch wenig Zeit. Wie viel, wussten weder er noch die Ärzte des Linzer Kepler Uniklinikums. Doch jede Minute, die ihm blieb, wollte er nutzen. Mit jenen, die er liebte, an dem Ort, wo er sich wohlfühlte.

Gerhard M. , 46 Jahre alt und Vater zweier Kinder, war an einem Hirntumor erkrankt. Innerhalb weniger Monate wurde er aus seinem gewohnten Leben gerissen, wurde seit dem Frühjahr 2023 auf der Palliativstation des Kepler-Klinikums versorgt. Erst im Mai 2021 war Tochter Luisa auf die Welt gekommen, die Welt der Familie war zunächst bunt und fröhlich, bevor sie in sich zusammenbrach. Doch einen von vielen Wünschen wollte sich M. noch erfüllen.

Am 19. Juli dieses Jahres wandte sich das Kepler-Klinikum damit an die "Rollenden Engel". Ein Verein, der schwerkranken Menschen kostenlos den letzten Wunsch erfüllt.

Emotionaler Abschied am Traunsee

M. wollte an den Traunsee. Mit Familie, Freunden und Angehörigen ein letztes Mal grillen, vom Steg auf das Wasser blicken, die frische Luft einatmen.

Zwei Tage später wurde der 46-Jährige abgeholt. "Gerhard wartete voller Aufregung auf unser Team und konnte es kaum glauben, dass seine letzte Ausfahrt jetzt ermöglicht wird. Er war stolz auf seine Familie und sprach während der gesamten Fahrt von ihr", heißt es von den "Rollenden Engeln".

50 Freunde, Bekannte und Verwandte empfangen Gerhard M. am 21. Juli am Westufer des Traunsees. Sie begrüßen ihn mit Applaus. Auf der Bräuwiese in Traunkirchen vergisst Gerhard M. seine Schmerzen, lächelt auf allen Bildern, spricht mit Arbeitskollegen, küsst seine Frau und seine Tochter.

Der Pächter des Buffets auf der Bräuwiese, Herbert Leitner, ist von der Szenerie ergriffen. Er stellt für 25 Personen Grillteller und Getränke zur Verfügung.

"Magst du Papa noch ein Bussi geben?"

Gerhard will noch einmal den Traunsee und den Traunstein für sich und seine Familie genießen. Der Steg wird abgesperrt, Gerhard wird mit der Trage hinausgebracht. Alle Familienmitglieder kommen einzeln zu ihm hinaus, verabschieden sich. Tränen fließen, alle übrigen Badegäste verzichten auf den Sprung in Wasser.

"Jeder fühlt mit der Familie mit und würde am liebsten mithelfen, dass alles wieder in Ordnung kommt", schreiben die "Rollenden Engel" in ihrem Bericht.

Dann wird Luisa von ihrer Mama am Arm zu ihrem Papa gebracht. "Magst du Papa noch ein Bussi geben?". Luisa legt sich auf ihren Vater, gibt ihm einen Kuss und winkt ihm zum Abschied. Die Zeit vergeht zu schnell, der Tag ist vorüber, Gerhard M. muss zurück ins Krankenhaus.

Am vergangenen Samstag stirbt Gerhard M. 15 Tage, nachdem sein letzter Wunsch in Erfüllung ging. Für seine Familie ist er nun selbst zum Engel geworden.

Verein Rollende Engel: https://www.rollende-engel.at/

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger