16-Jährige wollte Linzer Taxler ausrauben

Die 16-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems soll am Mittwoch gegen 23 Uhr in Linz mit drei bis vier weiteren jugendlichen Burschen ein Taxi zu sich bestellt zu haben. Dann habe sich die 16-Jährige auf den Beifahrersitz gesetzt und dem 28-jährigen Taxilenker aus Linz mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Zeitgleich habe ein weiterer Jugendlicher versucht die Fahrertür aufzureißen, vermutlich um Bargeld zu rauben. Der Taxilenker konnte die Jugendlichen jedoch abwehren, sodass die Jugendlichen ohne Beute flüchteten. Er wurde durch den Pfefferspray leicht verletzt.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizisten die 16-Jährige, die noch den gebrauchten Pfefferspray bei sich hatte. Der 28-Jährige identifizierte sie als Hauptverdächtige und einen ihrer Begleiter, einen 18-Jährigen aus Linz, als Komplizen. Die 16-Jährige wurde in das Linzer Polizeianhaltezentrum eingeliefert.