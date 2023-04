16. April: Wandern und genießen bei der Kirschblütenwanderung in Scharten

Es schaut gut aus für die Kirschblütenwanderung. "Ich bin guter Dinge, dass die Blüte kommendes Wochenende beginnen wird", sagt Rainer Silber, Geschäftsführer des Veranstalters Naturpark Obst-Hügel-Land.

Die Zeichen in Scharten stehen also bereits auf Weiß und Rosarot. Am Sonntag, den 16. April, werden wieder tausende Besucher zur Kirschblütenwanderung, die vom Naturpark, den Schartner Landwirten und den OÖN präsentiert wird, in der Obstbaugemeinde erwartet.

Die Schartner haben für sie ein reichhaltiges Programm vorbereitet. "So viele Stationen wie heuer hatten wir noch nie. Es ist uns wichtig, dass sich der ganze Ort einbringen kann – zum Beispiel auch die Vereine, die heuer besonders stark vertreten sind", sagt Silber.

So betreibt der Musikverein Scharten eine Labstation in Roitham – natürlich mit passender musikalischer Untermalung. Die Pfarre Maria Scharten lädt ins Café im Pfarrheim der Wahlfahrtskirche ein. Zwischen den Arkaden gibt es dort Most, Mehlspeisen, Kaffee und andere Köstlichkeiten zu genießen.

Für jeden Geschmack

Ein bisschen Volksfeststimmung gibt es am Lehnerhof mit der ORF-Bühne, Ponyreiten und einer Riesenhüpfburg. Am Firlingerhof tischt der Grillstaatsmeister ein "Schartner Gröstl" auf, auf der Bühne unterhalten Schuhplattler und eine Trachtenmodenschau die Gäste.

Gemütlicher geht es auf den Höfen Kronberger, Steiner und Meindlhumer sowie bei der Jausenstation "Beißl" zu, hier beweist die Region ihre kulinarische Vielfalt. Geistesnahrung serviert der Naturpark an seinem Infostand, an dem es Wissenswertes zur Tier- und Pflanzenwelt der Region zu erfahren gibt.

Weit über die Landesgrenze hinaus bekannt ist die Kirschblütenwanderung in Scharten. Der Rundweg wartet mit herrlichem Panorama auf und ist in rund drei Stunden zu bewältigen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Gustieren" ist nicht nur an den einzelnen Stationen der Kirschblütenwanderung das Gebot des Tages, sondern auch auf den Wanderwegen. Die Gäste können überall an den vier Routen einsteigen, sie nach eigenem Rhythmus durchwandern und von einer zur anderen wechseln. Die FF Scharten lotst die Gäste auf den zahlreichen Parkplätzen zum richtigen Stellplatz. Wer es den Tagesausflüglern, bei denen Scharten schon Anfang des 20. Jahrhunderts beliebt war, gleichtun möchte, kann mit der Linzer Lokalbahn ("Lilo") bis nach Fraham fahren. Von dort geht ein Shuttlebus nach Scharten und wieder zurück.

