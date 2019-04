Kanzler Kurz im OÖNachrichten-Forum

LINZ. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) stellt sich heute in den Promenaden Galerien in Linz den Fragen von OÖN-Journalisten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz Bild: Volker Weihbold

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) ist auf Oberösterreich-Tour: Am heutigen Freitagabend tritt er im OÖNachrichten-Forum in den Promenaden Galerien in Linz bei der Veranstaltung "60 Minuten" auf. Er stellt sich dabei in einer Diskussion den Fragen von OÖN-Journalisten.

Zuvor ist Kurz Gast im Linzer Musiktheater – bei der Veranstaltung "Land der Möglichkeiten", die VP-Landeshauptmann Thomas Stelzer anlässlich seines zweijährigen Amtsjubiläums ausrichtet. Der Kanzler gibt ein Interview. Es referieren unter anderen der Psychologe Georg Fraberger und die britische Schriftstellerin Anne Koark.

Gestern Abend ist der Bundeskanzler schon bei der VP-Abgeordneten-Konferenz in Bad Ischl vor rund 180 Mandataren aus Nationalrat, Bundesrat, EU-Parlament und den Landtagen aufgetreten. In seiner Rede ging es um viele Themen von Sicherheit über Pflege bis zum aktuellen politischen Stil.

Morgen ist Kurz dann noch im Innviertel unterwegs – zuerst als Interviewgast beim Bezirksparteitag der VP Schärding in Eggerding. Dort ist Nationalrats-Klubobmann August Wöginger Bezirksparteiobmann. Danach folgen ein Besuch der Lebenshilfe in Eggerding und um 15 Uhr ein Termin auf dem Mariensteig, der Wernstein in Oberösterreich und Neuburg in Bayern verbindet. Das Projekt wurde mit EU-Geld finanziert, die Brücke soll die bayerisch-österreichische Freundschaft symbolisieren. Dabei sein werden hier auch EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber von der CSU, Stelzer und Wöginger.

60 Minuten mit dem Bundeskanzler – Sebastian Kurz zu Gast bei den OÖNachrichten. Heute, 18.30 Uhr, Promenaden Galerien, 4020 Linz, Promenade 25 (Einlass ab 18 Uhr) Achtung: Die Veranstaltung ist ausgebucht, der Eintritt ist nur für angemeldete Besucher möglich. Wir bitten um Verständnis.

