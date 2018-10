Was blieb von Jörg Haider? Das rätselhafte Erbe eines Populisten

WIEN. Am 11. Oktober jährt sich zum zehnten Mal der Unfalltod des umstrittenen Volkstribuns.

1986: Haider wird nach einer Kampfabstimmung FPÖ-Chef Bild: APA

Am Donnerstag ist es zehn Jahre her, dass Jörg Haider in Lambichl, südlich von Klagenfurt, bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Viel zu schnell, der Tacho seines VW Phaeton blieb beim Aufprall bei 142 km/m stecken, und mit 1,8 Promille Alkohol im Blut war der Kärntner Landeshauptmann an diesem 11. Oktober 2008 kurz nach Mitternacht unterwegs, als er von der Bundesstraße abkam und sich mehrfach überschlug. Haider (58) war sofort tot, wie der Autopsiebericht später bestätigen sollte.

Mit dem Tod des ehemaligen FP-Chefs und BZÖ-Gründers verlor die heimische Politikszene die nach Bruno Kreisky prägendste Figur der Nachkriegsgeschichte. Darin waren sich Haiders Gegner und Anhänger einig.

Weniger eindeutig sind die Befunde, wenn es um das Erbe geht, das Haider, der in Bad Goisern aufgewachsen und in Kärnten zum verehrten Landesvater geworden ist, in der politischen Kulturlandschaft hinterlassen hat.

Haider gilt bis heute, wenn schon nicht als Erfinder, so doch als Leitfigur eines österreichischen Rechtspopulismus. Nachdem er sich 1986 beim Innsbrucker Parteitag mit Hilfe des nationalen Flügels gegen Norbert Steger an die Parteispitze geputscht hatte, nutzte Haider zunächst geschickt den aufkeimenden Unmut gegen den mittlerweile überbordenden rot-schwarzen Proporz in der Republik.

Das Ausländerthema

Doch nicht der Kampf "gegen die Privilegienritter" und "für den kleinen Mann" brachten Haider in den 90er-Jahren den Durchbruch am Wählermarkt. Unter ihm wurde die FPÖ zur ausländerkritischen Kraft, die damals ("Stopp der Überfremdung") wie zuletzt ("Asyltourismus") mit umstrittenem Vokabular Wahlkämpfe befeuert hat. Das machte Haider zum Höhepunkt 1999 zur zweitstärksten Kraft und die FPÖ erstmals zum Juniorpartner in einer schwarz-blauen Regierung.

Dass Haider selbst nicht an der Seite von Kanzler Wolfgang Schüssel (VP) mitregieren konnte, sollte alsbald neben seinem Instinkt für aufkommende Themen und Stimmungen, eine zweite, zerstörerisch wirkende Eigenschaft offenbaren – die bald gekränkte Eitelkeit und den Geltungsdrang einer unreifen Persönlichkeit. Auch diese Wahrnehmung teilen bemerkenswerterweise Gegner und Anhänger, die Haider aus der Nähe erlebt haben.

Was dazu führte, dass Haider immer öfter von Kärnten aus Querschüsse auf die sich emanzipierenden Statthalter in Wien um Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer abfeuerte. Am vermeintlichen Ende dieses Prozesses entsandte Haider seine Gefolgsleute, darunter der heutige FP-Chef Heinz-Christian Strache, um beim "Knittelfelder Delegiertentreffen" am 7. September 2002 das Heft wieder in die Hand zu bekommen. Die Folgen, Neuwahlen und Halbierung der FPÖ, sind bekannt.

Den großen Schock in seiner freiheitlichen Fangemeinde löste Haider allerdings mit der Abspaltung des BZÖ im April 2005 aus, mit der er den politischen und den wirtschaftlichen Niedergang seines Lebenswerks bis dahin in Kauf genommen hätte.

In den letzten Jahren seines leidenschaftlichen Politikerlebens ließ Haider mit dem Comeback in Orange noch einmal sein Talent aufblitzen. Sein um einige wirtschaftsliberale Züge ergänzter, rechtspopulistischer Wahlverein schaffte bei der Nationalratswahl 2008 nur zwei Wochen vor dem Unfall stolze 10,7 Prozent.

Den kleinen Triumph nach dem verlorenen Kanzlertraum konnte Haider nicht mehr auskosten. Der frühe Tod hat ihm aber auch Konsequenzen für sein Wirken erspart. Wie bei der Hypo-Affäre, die erst danach aufgearbeitet wurde.

Stationen in Haiders Leben

1950 - Geburt: Jörg Haider wird am 26. Jänner in Bad Goisern geboren. Er wächst mit seiner um fünf Jahre älteren Schwester Ursula auf.

1983 - Einstieg: Wahl zum Kärntner FP-Landesparteiobmann, erstmaliger Einzug in die Landesregierung.1986

1986 - Aufstieg: Haider stürzt auf dem Innsbrucker Parteitag Norbert Steger und wird FP-Obmann. Kanzler Franz Vranitzky (SP) beendet daraufhin die rot-blaue Koalition.

1991 - Abstieg: Abwahl als Kärntner Landeshauptmann nach Haiders Lob für die „Beschäftigungspolitik im Dritten Reich“.

1999 - Höhepunkt: Die FPÖ wird Nummer 2 bei der NR-Wahl. Haider beschließt mit Kanzler Wolfgang Schüssel Schwarz-Blau I.

2005 - Abspaltung: Nach der Knittelfeld-Revolte 2002 samt Neuwahl weicht Haider einem blauen Machtkampf mit Heinz-Christian Strache aus. Er gründet das BZÖ, das ein Jahr später knapp den Einzug in den Nationalrat schafft.

2008 - Unfall: Zwei Wochen nach dem BZÖ-Erfolg bei der NR-Wahl (10,7 Prozent) stirbt Jörg Haider am 11. Oktober südlich von Klagenfurt bei einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung.

