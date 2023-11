"Wetten, dass..?": Gottschalks dritter Anlauf zum Abschied

Wenn er nur aufhör’n könnte: Bereits zwei Mal hat Thomas Gottschalk von "Wetten, dass..?" Abschied genommen – nun soll es wirklich so weit sein: Am Samstag moderiert die 73-jährige Show-Legende mit der lockeren Klappe und Hang zum hemmungslosen Sendezeitüberziehen den Show-Dino zum letzten Mal. Wenn’s wahr ist: Bereits 1992 und 2011 trat er ab, um danach doch wieder zur Sendung zurückzukehren, die sein Markenzeichen wurde.

Thomas Gottschalk bei der ersten Sendung am 26. September 1987. Bild: ZDF Renate Schäfer

Nun soll in Offenburg endgültig Schluss sein. "Dieses Mal bin ich entspannter denn je", sagte Gottschalk vor der Sendung. "Rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr." Was bis zu Sendung noch zu tun ist? "Ich hungere mich gerade in meine Show-Klamotte rein, und es besteht Hoffnung, dass ich es schaffe." An Promis fehlt es wie üblich nicht: Helene Fischer, die ihren Hit "Atemlos" mit Rapperin Shirin David neu vertont hat, kommt, Cher schaut vorbei, "Take That" singen einen Song aus ihrem neuen Album. Gewettet wird natürlich auch: Mit dabei sind ein Gabelstapler, ein zahlenverliebter Hund und der 14-jährige Felix Mayr aus Großweikersdorf in Niederösterreich, der sich mit seinem Skateboard bei einer Akrobatikwette versuchen wird.

Susanne Gogl-Walli (r.) aus Linz war am 6. November 2021 in Nürnberg mit der Sprintstaffel dabei. Bild: privat

Auch Leichtathletin Susanne Gogl-Walli aus Linz war bereits Wettkandidatin. Sie war im November 2021 dabei, als "Wetten, dass..?" sieben Jahre nach dem Ende reanimiert wurde. Gemeinsam mit ihren Kollegen Julia Schwarzinger, Moritz Hummer und Matthias Lasch von der 4x200-Meter-Mixed-Staffel trat sie gegen deutsche Feuerwehrleute an. Die wetteten, dass sie ein Gokart samt Fahrer per Wasserstrahl schneller über 800 Meter bewegen können, als die Linzer Sprinter diese Strecke laufen – und gewannen.

1024 Wetten kamen auf Sendung. 1988 bauten zwei Kandidaten in fünf Minuten 55 Waschmaschinen zu einer Pyramide. Bild: ZDF Renate Schäfer

"Es war eine sehr kreative Wette", erinnert sich Gogl-Walli an den Auftritt. Es sei damals ziemlich kalt gewesen: "Für uns war die größte Challenge, unverletzt durchzukommen." Fast 15 Millionen Menschen schauten in Österreich und Deutschland zu, nervös war sie trotzdem nicht: "Dafür blieb keine Zeit." Für sie war es eine positive Erfahrung: "Es war ein extrem cooler Blick hinter die Kulissen einer so riesigen Show."

Die Show in Zahlen

1981 wurde die erste Sendung „Wetten, dass ...?“ ausgestrahlt. Moderator war der gebürtige Linzer Frank Elstner, der die Show erfand. Er ist heute dabei.

3 Milliarden Menschen sahen bis jetzt die insgesamt 217 Ausgaben der Show.

5 Mal war die Show zwischen 1986 und 1998 in Linz zu Gast. 1998 war Superstar Madonna dabei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Helene Fischer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.