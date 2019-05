Cirque Éloize: Mit den OÖNachrichten zum Zirkus für die ganze Familie

Theater, Akrobatik, Spiel, Musik, Tanz und Poesie – all das verbinden die Künstler und Akrobaten von "Cirque Éloize" in ihren Shows. Von 6. bis 11. August gastiert der Zirkus aus Kanada mit dem neuen Programm "Hotel" im Linzer Musiktheater.

Schon 2017 verfolgte das Publikum mit staunenden Gesichtern, was ihm in "Cirkopolis" geboten wurde. "Mit umwerfender Akrobatik, atemberaubenden Stunts, versiertem Seiltanz und verblüffender Reifenakrobatik ziehen die zehn Akrobaten und Künstler mit ihrer Show ,Cirkopolis’ das Publikum in ihren Bann und in eine neue Welt", schrieben die OÖNachrichten damals und berichteten: "In mehr als 500 Städten über 50 Ländern war Cirque Éloize bereits zu Gast. In ,Cirkopolis’ treffen Realität und Imagination aufeinander. Gebannt sieht man dem Spektakel auf der Bühne zu und kommt aus dem Staunen nicht heraus. Ein bezauberndes Bühnenerlebnis für die ganze Familie."

Ein Hotel voll von Geschichten

Die neue Show heißt "Hotel": Inspiriert von der Art-Deco-Epoche tauchen die Künstler in die märchenhafte Welt der mondänen Grandhotels der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts ein. Ein Hotel, das nicht nur zufällig an "Grand Budapest Hotel" aus dem gleichnamigen Film von Wes Anderson erinnert und als Ort voller Geschichten verzaubert. Ein jonglierender Concierge, ein saltoschlagender Liftboy und eine Gouvernante am Seil sind nur einige Charaktere, mit denen das Publikum Bekanntschaft schließen wird. Die in Montreal beheimatete Artistikgruppe Cirque Éloize gilt als Paradebeispiel des modernen kanadischen Zirkus. Sie vereint die Zirkuskunst mit anderen Kunstformen und Technologie.

Die bisherigen Produktionen wurden von mehr als 3,5 Millionen Zuschauern gefeiert und in rund 550 Städten der Welt mehr als 5000 Mal aufgeführt. Dabei hat Cirque Éloize auch bei zahlreichen prestigeträchtigen internationalen Festivals mitgewirkt.

Gewinnen mit den OÖN

Zirkus, Akrobatik und Livemusik an nur einem Abend: Mit der OÖNcard erhalten Sie bis zu zwei Karten für das Gastspiel des „Cirque Éloize“ namens „Hotel“ um 5 Euro günstiger. Außerdem verlosen die OÖNachrichten 5 mal 2 Karten für die Aufführungen des kanadischen Ausnahme-Zirkus im Musiktheater Linz vom 6. bis 11. August.

HOTEL

CIRQUE ÉLOIZE: CIRCUS – AKROBATIK – LIVE-MUSIK

DIE BRANDNEUE SHOW

6. – 11. August 2019 | Großer Saal Musiktheater

cirque-eloize.com Der kanadische Circus, der zuletzt im Sommer 2017 mit der aufsehenerregenden Show „CIRKOPOLIS“ das Linzer und oberösterreichische Publikum begeisterte, kehrt mit einem berührenden, poetischen Programm zurück ins Musiktheater. Eine unvergessliche Mischung aus atemberaubender Akrobatik, expressivem Theater, verspieltem Tanz und Live-Musik. Die in Montréal beheimatete Artistikgruppe Cirque Éloize gilt als Paradebeispiel des modernen kanadischen Zirkus‘. Für sein 25-jähriges Jubiläum im Jahr 2018 hat sich Cirque Éloize mit

der Produktion „Hotel“ ein besonderes Thema einfallen lassen. Inspiriert von der Art-Deco-Epoche taucht die Erfolgscompagnie in die märchenhafte Welt der mondänen Grandhotels der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts ein. Ein Hotel, das stark an «Grand Budapest Hotel» aus dem gleichnamigen Film von Wes Anderson erinnert. Ein Ort voller Geschichten. Ein jonglierender Concierge, ein Salto schlagender Liftboy und eine Gouvernante am Seil sind nur einige Charaktere, mit welchen

Wir verlosen 5x2 Freikarten an OÖNcard-Inhaber! Weitere Infos: www.landestheater-linz.at

