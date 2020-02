Sturmwarnung: Wo es morgen ungemütlich werden kann

Auf "Petra" folgt "Sabine": Das neue Sturmtief hat sich nördlich der britischen Inseln formiert und zieht Richtung Mitteleuropa. In Oberösterreich wird "Sabine" Montagnachmittag erwartet, Windspitzen bis zu 100 km/h seien erneut zu befürchten, sagt Meteorologe Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

>>> Die Prognose für Montag im Detail:

Am Montag scheint zunächst in vielen Regionen noch ein wenig die Sonne, im Osten und Südosten sogar überwiegend. Im Laufe des Vormittages trifft allerdings eine markante Kaltfront von Nordwesten her ein und bringt verbreitet Regen- und Graupelschauer sowie stürmischen Wind. Im nördlichen Teil Vorarlbergs, in Nordtirol, im Salzburger Flachgau, in großen Teilen Ober- und Niederösterreichs sowie in Wien wurde die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Für die Stadt Salzburg werden Windgeschwindigkeiten von 100 km/h erwartet.

In Oberösterreich soll der Sturm in spätestens vier Stunden nachlassen, auch der Regen klingt langsam ab und die Wolken lassen ein paar Sonnenstrahlen durch. Die Tiefsttemperaturen liegen hierzulande bei minus zwei bis plus drei Grad. Mit dem Wind erfolgt dann ein rascher Temperaturanstieg: Sieben bis 13 Grad sind möglich.

Bereits in der Vorwoche hatte ein Sturmtief weite Teile Oberösterreichs fest im Griff. Knapp an die 2000 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Sturmtief "Sabine" bleibt auch am Dienstag wetterbestimmend. Besonders über den Bergen und an der Alpennordseite bläst der Westwind immer wieder kräftig. Dazu gehen wiederholt Regen-, Schneeregen- und auch teils gewittrige Graupelschauer nieder, in denen kurzzeitig die Böen auch noch stärker ausfallen können. Bis zu 80 km/h sind in Oberösterreich möglich, so die ZAMG. Das betrifft vor allem das Mühlviertel und das südliche Bergland. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 700 und 1.000 Metern Seehöhe. Die Temperaturen umspannen zwei bis sieben Grad.

Am Mittwoch bleibt der Ostalpenraum im Einfluss einer straffen westlichen Strömung. Mit dieser gibt es im Tagesverlauf einen stetigen Wechsel zwischen dichten Wolken und sonnigen Abschnitten. Zwischendurch sind vor allem im südlichen Bergland ein paar unergiebige Schauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 600 Metern Seehöhe. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen ein und sechs Grad. Der Wind hat spürbar nachgelassen, maximal 50 km/h werden am Mittwoch in Oberösterreich erwartet.

Am Donnerstag zeigt sich neben zahlreichen dichten Wolken bis zum Abend die Sonne zeitweise. Den meisten Sonnenschein gibt es jedoch im Süden und Südosten. Mit Regen ist in Oberösterreich nicht zu rechnen. Nach einem frostigen Morgen erreichen die Temperaturen tagsüber 2 bis 7 Grad.

>>> Animation: Verfolgen Sie, wie sich die Wetterlage im Zeitverlauf ändert.

Wichtige Empfehlungen vom Katastrophenschutz

Der Katastrophenschutz hat Empfehlungen für die Bevölkerung zusammengestellt. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden. Von Spaziergängen im Wald oder in Parkanlagen wird abgeraten. Weitere Tipps: Lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen befestigen oder gut verstauen; Markisen einfahren und Fenster wie Rollläden schließen; Autos - wenn möglich - in Garagen abstellen; keine Reparaturarbeiten während der Sturmspitzen, nicht auf Dächer steigen.

Auch im Straßenverkehr ist Vorsicht geboten, insbesondere beim Überholen wegen der Windangriffsflächen. Die Bevölkerung soll sich laut Katastrophenschutz auch auf eventuelle Stromausfälle einstellen und auf Informationen über Radio oder Fernsehen achten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wetter Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.