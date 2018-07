Vier Buben gerettet: "Die Operation lief sehr problemlos"

BANGKOK. Profi-Taucher: "Buben wurden medizinisch betäubt, damit sie nicht in Panik geraten"

Einige Teile der Höhle müssen schwimmend bzw. tauchend passiert werden. Bild: Royal Thai Navy

Mehr als zwei Wochen waren die Buben einer thailändischen Fußballmannschaft und ihr Trainer in einer Höhle von Wassermassen eingeschlossen. Gestern begann schließlich der Bergeeinsatz – Stunden später kamen die ersten vier Buben ins Freie. Sie wurden sofort mit Rettungswagen bzw. Hubschraubern zum "Chiangrai Prachanukroh Hospital" gebracht, das etwa 60 Kilometer von der Höhle entfernt ist. Ersten Informationen zufolge befinden sich zwei der Buben in schlechtem Gesundheitszustand.

Zunächst hieß es laut Behörden, dass sechs Buben die Tham-Luang-Höhle verlassen hätten. Diese Aussage der Katastrophenschutzbehörde bestätigte der Einsatzleiter und Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn nicht.

Auf dem Weg ins Freie mussten die Buben durch schlammiges Wasser, gefährliche Engstellen und Strömungen tauchen. "Die Buben wurden medizinisch betäubt, damit sie nicht in Panik geraten", sagte der dänische Rettungstaucher Ivan Karadzic. Allerdings: Sie waren nicht komplett betäubt. Jeder Bub war während des Tauchgangs mit mindestens einer Leine fest mit seinem Retter verbunden.

18 Taucher beteiligt

Insgesamt waren an der Aktion 18 Taucher beteiligt. Darunter war auch ein australischer Mediziner, um Erste Hilfe leisten zu können. Die Buben waren in den vergangenen Tagen mit den Grundregeln des Tauchens vertraut gemacht worden. Der Tauchgang durch die weit verzweigte Höhle mit einer sehr engen Passage, bei der die Taucher die Sauerstoffflaschen abnehmen und vor sich herrollen müssen, ist schon für Profis kräftezehrend und dauert fünf bis sechs Stunden.

Wie gefährlich das Unterfangen ist, hatte am Freitag der Tod eines erfahrenen thailändischen Tauchers gezeigt, der auf dem Weg aus der Höhle wegen Sauerstoffmangels gestorben war.

Die geretteten Buben mussten rund einen Kilometer tauchend zurücklegen, den Rest der rund vier Kilometer langen Strecke zum Höhleneingang konnten sie durch das Wasser waten bzw. auch im Trockenen gehen.

Video: Rettungsaktion ist angelaufen

"Die Operation heute lief sehr problemlos", sagte Einsatzleiter Narongsak Osotthanakorn und fügte hinzu, die Rettungsaktion werde in zirka zehn Stunden fortgesetzt. Die Taucher müssten nun die Atemluftvorräte auffrischen, die in der ersten Phase aufgebraucht worden seien. "Ich bin froh, dass wir unsere Mission erfolgreich für die ersten vier abgeschlossen haben."

Die Einsatzkräfte hatten sich zum Beginn des Rettungseinsatzes entschlossen, weil die Zeit wegen drohender Regenfälle knapp wurde. Außerdem sank der Sauerstoffgehalt in der Höhlenkammer, in die sich die Fußballmannschaft geflüchtet hatte. "Heute ist der Tag X", der Rettungseinsatz habe begonnen, verkündete Narongsak Sonntag früh. Wenn der Rettungseinsatz nicht sofort anlaufe, würden die Buben und die Rettungskräfte "die Gelegenheit verpassen".

Die "Wild Boars" (Wildschweine), so der Spitzname des Buben-Fußballteams, waren am 23. Juni zu einem Ausflug in die Höhle eingestiegen und nach Regengüssen von steigenden Wassermassen überrascht worden. Erst neun Tage später wurden sie von Tauchern gefunden und mit Nahrung versorgt.

Seit mehr als zwei Wochen bangt ganz Thailand um das Schicksal der Buben, die aus aller Welt Unterstützungsbotschaften erhielten. Zunächst hatten die Einsatzkräfte versucht, einen alternativen Höhlenausgang für die Rettung zu finden. Außerdem zogen sie die Möglichkeit in Betracht, dass die Rettung erst in ein paar Monaten erfolgt, wenn nach dem Ende der Monsunzeit das Wasser aus der Höhle abläuft. Der steigende Wasserspiegel und der gleichzeitig fallende Sauerstoffgehalt in der Höhle zwangen sie aber schließlich zum sofortigen Handeln.

