Höhlen-Drama in Thailand: Neue Rettungsaktion hat begonnen

Unbestätigten Informationen zufolge sind derzeit zwei Kinder mit Tauchern auf dem Weg aus der Höhle und dürften den Ausgang demnächst erreichen. Damit sie sicher durch die gefluteten Bereiche gebracht werden können, wurden die Buben in Spezial-Tragen transportiert:

#ThaiCaveRescue UPDATE The cave diver rescue team are back in the cave 11am local time day 2 of rescue misson. The rescuers put kids in "cassettes" to help transport them safely thru flooded areas. 2 more kids have just reached stage 3 & will be out very soon #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/L1a0pF2S69