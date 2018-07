Einsatzkräfte bringen elften Bub aus der Höhle

Tesla-Gründer Elon Musk hat ein Mini-U-Boot entwickeln lassen. Die Kinder sollen damit aus der Höhle gebracht werden. Wie der Guardian berichtet, wird es aber nicht zum Einsatz kommen.

Der Einsatzleiter habe das "höflich" zurückgewiesen: "Auch wenn diese Technologie sehr hochwertig ist, ist sie nicht praktikabel für diese Mission."

Musk hatte auf Twitter geschrieben, dass das U-Boot zum Eingang der Höhle transportiert worden war.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT