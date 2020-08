Sintflutartige Regenfälle lösten Muren und Überschwemmungen aus

Die sintflutartigen Regenfälle in großen Teilen Oberösterreichs halten an. Seit Sonntagabend, als die heftigen Niederschläge begonnen haben, sind die Feuerwehren wegen zahlreicher Überflutungen zu mehr als 40 Einsätzen innerhalb von 20 Stunden ausgerückt. Am schwersten betroffen war der Bezirk Steyr-Land.

Im Grenzgebiet der Gemeinden Garsten und Ternberg, wo innerhalb eines Tages ein Monatsniederschlag von 146 Litern pro Quadratmeter fiel, kam es zu einer Reihe von Muren, Verklausungen und Überschwemmungen. In der Ortschaft Sand rutschte ein Hang, auf dem sonst Schafe grasen, auf die Eisenstraße (B115), die zeitweise einen halben Meter unter Wasser stand.

Durch die Starkregenfälle sind Straßen in der Gemeinde Garsten zum Teil rund einen halben Meter unter Wasser gestanden. Bild: APA/BFK STEYR-LAND

In der Ortschaft Schattleiten verstopfte Schwemmholz mehrere Bäche, die über die Ufer traten. Bei einer Verklausung unter einer Brücke musste ein Bagger anrücken. Viele Verkehrswege wurden durch die plötzlich auftretenden Wassermassen stark verschmutzt und zahlreiche Keller von Wohnhäusern mussten ausgepumpt werden. "Wir hoffen, dass sich die Regenmengen jetzt in Grenzen halten. Je mehr Niederschlag kommt, desto kritischer wird es", sagte Wolfgang Mayr, Bezirksfeuerwehrkommandant in Steyr-Land, den OÖNachrichten.

In der Ternberger Ortschaft Schattleiten musste ein Bagger anrücken Bild: APA/BFK STEYR-LAND

Enns und Inn treten über Ufer

"Das Problem ist, dass viele Böden jetzt mit Wasser gesättigt sind und den Niederschlag nicht mehr aufnehmen können", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Der Schwerpunkt der Regenfälle hat sich gestern Nacht vom Bezirk Steyr-Land in das Salzkammergut und südliche Innviertel verlagert. "Im alpinen Raum sind auch Muren- und Hangrutsche möglich. Wir sind angespannt und schauen genau hin", sagt Ohms, der in "stetigem Kontakt" mit dem Hydrographischen Dienst des Landes Oberösterreich ist. Dort rechnet man, dass die Enns heute Vormittag den Steyrer Ennskai überschwemmt. In der Nacht auf Mittwoch soll auch der Inn die Schärdinger Innlände überfluten. "Wir haben die Feuerwehren in Steyr und Schärding vorgewarnt. Sie sind schon geübt im Hochwasseraufbau", sagt Peter Kickinger, neuer Leiter des Hydrographischen Dienstes.

Video: Die großen Regenmengen stehen in weiten Teilen des Landes erst bevor

Stabile Sommerphase

Auch in Saxen (Bezirk Perg) trat gestern der laut Feuerwehr "sonst beschauliche Saxnerbach" über die Ufer und überflutete mehrere Keller.

In Saxen (Bezirk Perg) wurde aus dem örtlichen Bach ein reißender Strom.

Die Wetterwarnung vor großen Regenmengen für das Alpenvorland und das südliche Innviertel erlischt heute gegen 18 Uhr. Dann sind laut ZAMG nur noch geringe Niederschläge zu erwarten.

Morgen, Mittwoch, wird es wechselhaft mit Höchstwerten von 24 Grad. Am Donnerstag ist es zeitweise sonnig. Ab Freitag stellt sich Badewetter mit über 30 Grad ein. "Bis Mitte August sieht es nach einer stabileren Sommerphase aus", sagt Meteorologe Ohms.

Artikel von René Laglstorfer

