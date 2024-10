2015 hing der Welser Florian Peterstorfer seinen Job als Vertriebsexperte an den Nagel und stürzte sich in die Welt der Bienen. Er hörte vom Bienensterben in Oberösterreich, informierte sich in Büchern und mit Videos über die Tiere und begann, selbst Völker zu kaufen. Peterstorfer machte sich selbstständig mit der „Imkerei“, lässt Interessierte über einen Blog und soziale Medien an seinem Beruf teilhaben. Mehr als 100 Bienenvölker liefern ihm Rohstoff für Honig, Honiggin, Wein und noch mehr Produkte, die er im eigenen Onlineshop feilbietet.

