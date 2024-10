„Austrian Cravings“: So nennt sich der Instagram-Account der gebürtigen Altenbergerin Astrid Lamarche. Dort gibt sie Einblicke in traditionelle österreichische Hausmannskost wie Apfelstrudel, Powidltascherl, Mohnflesserl oder Gulasch. Ihr folgen 200.000 Interessierte. Lamarche lebt mit ihrem Mann in San Diego an der Westküste der USA, ihre Eltern betrieben in Altenberg ein Cafe und eine Bäckerei. Das Handwerk lernte sie von ihren Eltern und ihrer Oma – und das Geheimnis des perfekten Strudels.

Instagram: https://www.instagram.com/austrian_cravings/?hl=de