Die ersten Gehversuche gab es 2015, seit 2022 verkaufen Charity Putz und ihr Mann Jochen in Kematen am Innbach kreativ restaurierte Möbel. Sie hauchen Kästen, Anrichten, Sessel und Hocker ein zweites oder drittes Möbel ein und bieten diese sowohl in zwei Geschäften in Kematen und in Wels als auch online feil. Häufig tritt die Unternehmerin auch in Podcasts auf und spricht über ihr Geschäft. Auf Instagram folgen „charychic“ fast 14.000 Menschen.

Instagram: https://www.instagram.com/charychic/

Homepage: https://chary-chic.at/