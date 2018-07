Höhlen-Drama in Thailand: Acht Buben gerettet

Das Drama um die eingeschlossenen Jugendfußballer wird in Thailand jetzt als Mahnung genutzt. In der Prasitsart-Schule der nordthailändischen Gemeinde Mae Sai, wo sechs der zwölf Burschen unterrichtet werden, hängt ein großes Plakat, auf dem steht: "You never know when you will need your English." ("Man weiß nie, wann man sein Englisch brauchen wird.")

Dazu wird der Wortwechsel wiedergegeben, den einer der Schüler auf Englisch mit dem britischen Taucher John Volanthen führte, der das Team nach tagelanger Suche in der Höhle entdeckt hatte. ("Wie viele seid ihr hier?" "13" "Brillant.") In Thailand, wo sich viele Leute mit der englischen Sprache eher schwer tun, bekam der Bub dafür bereits viel Lob. Außerdem kündigte die Schule am Montag an, dass die Burschen bei einem glücklichen Ausgang des Dramas zunächst einmal keine Schularbeiten schreiben müssen.