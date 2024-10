RAIFFEISEN OBERÖSTERREICH. MEHR ALS EIN ARBEITSPLATZ.

MEHR ALS DU DENKST.

Als Raiffeisen Oberösterreich sind wir seit über 130 Jahren fest in der Heimat verwurzelt. An vielen Standorten im ganzen Bundesland sind unsere top-ausgebildeten Mitarbeiter:innen immer dort zur Stelle, wo man sie braucht: direkt bei den Menschen.

Mit persönlicher und wertschätzender Beratung auf Augenhöhe, stehen die Kundenbetreuer:innen bei Raiffeisen Oberösterreich ihren über 1 Millionen Kund:innen in allen Lebensphasen als verlässlicher Partner zur Seite und bieten ihnen – als Teil Österreichs größter Bankengruppe – genau die Sicherheit, die notwendig ist, wenn sich die Lebensumstände und die Zeiten ändern. Mit Produkten vom Sumsi Sparbuch für den Nachwuchs bis zum individuell abgestimmten Kredit für die Erfüllung von Wohnträumen.

Raiffeisen Oberösterreich ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, sondern unterstützt auch Vereine, Initiativen und Einrichtungen und fördert nachhaltige Projekte, um langfristige Wertschöpfung sowie ökologischen und sozialen Mehrwert in allen städtischen und ländlichen Gebieten Oberösterreichs zu schaffen.Vom Salzkammergut bis ins Mühlviertel und vom Innviertel

bis ins Traunviertel.

Durch unsere regionale Verwurzelung und die Nähe zu den Menschen, sind wir weit mehr als ein gewöhnlicher Arbeitgeber. Wir sind eine gestaltende Kraft, die Verantwortung für Oberösterreich übernimmt – und für alle, die in Oberösterreich leben. Wir sind die Bank für alle, die an einer lebenswerten Zukunft arbeiten und täglich Sinnvolles bewirken wollen. Ein sicherer Arbeitgeber mit sozialem Bewusstsein, bei dem das WIR-Gefühl groß geschrieben wird und in dem alle miteinander über sich hinauswachsen, um gemeinsam Großes zu bewegen. Wir sind dein #greatplacetowork.

Zahlreiche Bewerber:innen, die aufgrund von Weiterempfehlungen aus dem Familien- und Freundeskreis zur Raiffeisen Oberösterreich kommen, zeigen klar: Wer einmal hier anfängt, der möchte nicht nur bleiben, sondern auch Bekannte ins Unternehmen holen.

