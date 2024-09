HTL Leonding – Die Digitalisierer

Auszugsweise eine fachtheoretische Gegenstandsübersicht der Digitalisierer.

POSE – Programmieren und Software Engineering

Dieser Gegenstand ist der Schwerpunkt der Informatik an unserer Schule. Du lernst alles über moderne Programmierung von den Grundlagen bis zur Entwicklung großer Systeme wie Online-Shops, Buchungssysteme usw. Wir verwenden dazu die am Markt gängigen Plattformen .NET und Jakarta EE.

NSCS – Netzwerksysteme & Cyber Security

In diesem Gegenstand beschäftigen wir uns mit dem Aufbau und der Verwaltung von Netzwerken. Du lernst, woraus solche Netzwerke bestehen (Kabel, Router, Switch, Wifi usw.), aber auch, wie große Netze und Cloud-Services aufgebaut werden. Dazu gehört dann auch, dass wir verstehen, wie wir unser System vor Hacker:innen-Angriffen schützen können.

WMC – Webprogrammierung und Mobile Computing

Von Facebook bis Amazon, alle großen Sites im Internet sind mit sog. Web-Technologien entwickelt. In diesem Gegenstand lernst du, wie solche großen Systeme entwickelt werden. Html, Css, JavaScript, TypeScript, ViewJS, Angular, das alles sind Technologien, die wir dazu benötigen. Was Programme am Mobiltelefon alles können, müssen wir wohl nicht lange erklären, wie solche Software für Android und Co entwickelt werden, vielleicht schon. Auch das machen wir in diesem Gegenstand.

DSAI – Data Science und Artificial Intelligence

Wie können Programme Gesichter auf Bildern erkennen, wie funktioniert die Spracherkennung auf dem Mobiltelefon, wie können Roboter ohne menschliches Zutun Aufgaben erledigen, wie werden Charaktere in Computerspielen so intelligent, wie macht ChatGPT intelligent? Die Antwort: sie lernen aus Daten der Vergangenheit. Du lernst hier, wie man Systeme mit künstlicher Intelligenz entwickelt, welche Formen es davon gibt und welche Form man einsetzt, um ein bestimmtes Problem ideal zu lösen.

SYP – Systemplanung und Projektentwicklung

Jedes Computer-Programm entsteht im Rahmen eines Projekts, und diese Projekte können auch richtig groß werden. Wie arbeitet man in einem Software-Projekt zusammen, und was muss man machen, um völliges Chaos zu vermeiden, wenn 100 Leute auf einmal an einer Software arbeiten? Genau das sehen wir uns in diesem Gegenstand an. Außerdem lernst du, wie man Computer-Systeme für große Betriebe (sog. IKT-Systeme) plant und betreibt.