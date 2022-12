Wir geben Leben Raum Projekt „Wohnpark Galli“ in 4210 Gallneukirchen

Das Projekt

Am Fuße des Linzerberg in der Stadtgemeinde Gallneukirchen errichtet der Bauträger JHP GmbH derzeit insgesamt 67 Wohnungen verteilt auf 6 Baukörper sowie eine Tiefgarage. Die großzügigen Außenbereiche, die grüne Parkanlage inklusive „Secret Garden“ und gemeinschaftlich nutzbaren Hochbeeten versprechen Wohlbefinden und eine zeitgemäße Wohnqualität.



Die ATHOS hat ein Paket von 41 Wohnungen und 45 Tiefgaragenplätzen erworben und bietet dieses nach Fertigstellung zur Miete an. Das Angebot enthält sowohl gut geschnittene 2-Zimmerwohnungen als auch großzügige 3- und 4-Zimmerwohnungen mit Balkonen, Terrassen und Gärten.



Status

Der Baustart ist bereits erfolgt, die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für Sommer 2024 geplant.

Die aktive Vermarktung inklusive Versendung von detaillierten Exposés, der Durchführung von Besichtigungen und der fixen Wohnungsvergabe startet frühestens ab Herbst 2023.

Gerne können Sie sich aber bereits jetzt unverbindlich vormerken lassen, falls Sie zu gegebener Zeit nähere Informationen per E-Mail erhalten wollen. Schreiben Sie uns!

Erfahren Sie mehr Details zu den innovativen Wohnlösungen und den umfassenden Immobilienservices der ATHOS Immobilien AG online auf:

Das Team der ATHOS Immobilien AG bringt in Oberösterreich neue Wohnlösungen am Puls Zeit auf den Markt.

Bild: ATHOS Immobilien AG