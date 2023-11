Raiffeisen INFINITY – BUSINESS BANKING AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL. Mit Raiffeisen eSafe.

Sicherer, schneller, einfacher

Raiffeisen INFINITY ist Ihr zentraler Kontaktpunkt für alle Raiffeisen Services und Ihr direkter Kommunikationskanal zu Ihren Kundenbetreuern. Höchste Security-Standards ermöglichen einen sicheren Austausch von Daten und Dokumenten.

Webbasiert und multibankfähig

Raiffeisen INFINITY ist ein webbasiertes Portal. Das bedeutet für Sie volle Flexibilität. Schließen Sie Ihre Bankaufträge ab, wo und wann Sie wollen, ganz egal ob am Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Raiffeisen INFINITY ist zudem multibankfähig, sodass Sie bequem und bankübergreifend auf all Ihre Business-Konten zugreifen können. Sie kümmern sich um Ihr Business, Raiffeisen INFINITY um den Rest. Als webbasierte Lösung ist Raiffeisen INFINITY immer am neuesten Stand, vollautomatische Updates machen ihr Business-Banking rundum wartungsfrei.

Die Zukunft ist personalisierbar

Sie verlieren beim Banking die Übersicht über die Vielzahl an Mandanten und Möglichkeiten? Nicht mehr: Mit der einfachen Nutzeroberfläche von Raiffeisen INFINITY können Sie selbständig neue Nutzer anlegen und verwalten. Richten Sie Ihr Profil individuell ein und verwalten Sie einfach und bequem Rollen und Berechtigungen.

Mehr Möglichkeiten, mehr Wert

Raiffeisen INFINITY ist Ihr state-of-the-art Business Banking, das neben Zahlungsverkehr-Funktionen auch zukunftsfitte Mehrwertfunktionen bietet, wie den Raiffeisen eSafe. Unabhängig davon, ob Sie für Ihr Unternehmen oder für Ihren privaten Gebrauch einen sicheren Ablageort benötigen, der Raiffeisen eSafe bietet Ihnen rund um die Uhr Schutz für wichtige Dokumente. In gewohnter Raiffeisen Qualität. Mit gewohnter Raiffeisen Sicherheit.

Ihr Unternehmen ist auf dem Weg in die Zukunft und Raiffeisen begleitet Sie.

Mit Raiffeisen INFINITY, Ihrem modernen Business Banking-Portal zur einfachen, sicheren und flexiblen Handhabung aller Bankgeschäfte. Web-basiert, multibankfähig und personalisierbar.

