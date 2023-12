GOLD – ein bewährter Anker in bewegten Zeiten

Wertstabilität als ausschlaggebender Investment-Faktor

Rendite, Risiko und Liquidität sind längst nicht mehr alles, wenn es darum geht, sein Geld bestmöglich anzulegen. Für viele Anleger ist es die Wertstabilität, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit mittlerweile ebenso ausschlaggebend für ihre Anlageentscheidung ist.

Werte bewahren mit Gold im Tresor

Die Partner Bank ermöglicht Anlegern bereits seit 1996 in physisches Gold zu investieren. Die physischen Goldbarren sind von höchster Qualität (999,9 Fine Gold, 24 Karat) mit „Good Delivery“-Qualitätsgarantie und werden in österreichischen Tresoren verwahrt.

Gold als ein Bestandteil Ihrer Vorsorgestrategie

Das Investment in Sachwerte und damit in Gold rückt wieder mehr und mehr in den Fokus von Anlegern. „Bei uns können Kunden mittels Gold-Ansparplänen bzw. Gold-Einmal-Investments sehr individuell und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt in Gold investieren“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Fellner, MSc.

Kunden der Partner Bank haben außerdem Zugang zu einer professionellen persönlichen Beratung durch kooperierende Finanzdienstleister. Als wesentlichen Bestandteil der privaten Vorsorge sieht die Partner Bank physisches Gold. Aus Gründen der Diversifikation kann empfohlen werden, einen Teil seiner Reserven in Gold zu halten. Es gibt die Möglichkeit, durch regelmäßige Zukäufe den Goldbestand kontinuierlich aufzubauen. Mit einem solchen Ankaufsplan können die Kunden eventuell von einem möglichen Cost-Average-Effekt profitieren und haben gleichzeitig eine geeignete Absicherung in ihrem Portfolio.

Mit Ausbildung Zukunft stiften

Bereits seit 1996 verbindet die Partner Bank und die humanitäre Organisation „TwoWings Network“ eine enge Partnerschaft. Durch unsere gesellschaftliche und soziale Verantwortung unterstützt die Partner Bank das Engagement von TwoWings, das weltweit Mädchen und Frauen den Zugang zu Bildung ermöglicht und somit Zukunft stiftet. Das Potential der Menschen freizusetzen ist für TwoWings die Basis für jede nachhaltige Entwicklung. Partner Bank Kunden haben die Möglichkeit, sorgfältig ausgewählte Projekte mittels (Dividenden-)Spenden, auch produktbezogen, zu unterstützen. “Bildung als Schlüssel zum Erfolg – Jede Dividende zählt“ ist dabei die gemeinsame Devise.