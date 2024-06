So geht Energiewende: Wärmepumpen in großem Stil

Veronika Wilk, Projektleiterin eines Vorzeigeprojekts des Austrian Institute of Technology (AIT)

LINZ. "Wir können es uns nicht mehr leisten, Wärme zu verschwenden und sprichwörtlich den Bach hinunterzulassen", sagt Richard Freimüller, Präsident des Verbands Wärmepumpe Austria. Während sich diese Heizform im Einfamilienhaus etabliert hat, steckt sie im großen Stil noch in den Kinderschuhen. In Österreich gibt es gerade einmal 600 Industriewärmepumpen, bei denen die Abwärme aus Industrieprozessen weiterverwendet und zum Beispiel in Fernwärmenetze eingespeist wird.