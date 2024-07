Sensorhersteller E+E hat neue Geschäftsführung

Darüber informierte der Mittelständler am Dienstag. Am 1. Juli trat Wolfgang Pucher seine Position als technischer Geschäftsführer an, bereits im Mai übernahm Min Kim die Verantwortung für den Bereich Markt.

Das Duo löst die beiden langjährigen Geschäftsführer Heinz Kindlhofer und Wolfgang Timelthaler ab. Timelthaler war 35 Jahre lang im Unternehmen, davon 15 Jahre als Geschäftsführer. Kindlhofer stieß 2019 zu E+E Elektronik.

Das Unternehmen beschäftigt 460 Mitarbeiter und setzte zuletzt 64 Millionen Euro um.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner