Lesestoff aus zweiter Hand: Wie man gebrauchte Bücher zu Geld macht

Das Lager von Bookbot ("Knihobot") in Prag.

In vielen Wohnzimmern quellen die Bücherregale über: Wer nicht auf einem Flohmarkt verkaufen oder die Bücher spenden will, kann auf digitale Verkaufsportale zurückgreifen. Diese verzeichnen hohen Zulauf. Rund 90.000 Bücher erscheinen jedes Jahr in Österreich, ein Zehntel davon von heimischen Verlagen. Laut dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels können die Händler mehr als 2,5 Millionen Bücher anbieten. Der Absatz ist 2023 leicht gesunken, ein Buch kostete durchschnittlich 16,03 Euro