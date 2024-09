Popp Vision: Newcomer in der digitalen Außenwerbung Österreichs

Eine der größten Veränderungen ist der Shift hin zur digitalen Außenwerbung (DOOH), die sich als eine der am schnellsten wachsenden Mediagattungen etabliert hat. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Digitale Außenwerbung kombiniert die Vorteile mehrerer traditioneller Mediengattungen. Sie bietet die hohe Kosteneffizienz und Reichweite klassischer Außenwerbung, wie etwa Plakate, die Flexibilität und Umsetzungsgeschwindigkeit des Online-Marketings und eine aufmerksamkeitserregende Wirkung, die an TV-Werbung heranreicht.

Auch in Österreich zeigt sich dieser Wandel deutlich in der Außenwerbelandschaft. Zwei Brüder aus Oberösterreich, Dr. Florian und Felix Popp, haben diesen Trend frühzeitig erkannt und vor drei Jahren Popp Vision gegründet. Beide Quereinsteiger in der Branche – Dr. Florian Popp war zuvor bei McKinsey, Felix Popp bei BCG tätig – haben in kurzer Zeit ein Netzwerk von roadside-DOOH-Screens in drei Bundesländern aufgebaut. Derzeit betreibt Popp Vision rund 30 Screens, wobei etwa die Hälfte davon in Oberösterreich zu finden ist, wo das Unternehmen auch seinen Ursprung hat. Trotz regulatorischer Komplexität und Konkurrenz durch etablierte Unternehmen der Außenwerbebranche haben es die Brüder geschafft, sich erfolgreich am Markt zu positionieren.

Ihr Erfolgsgeheimnis? Eine Differenzierung auf zwei Ebenen:

Standortstrategie: Im Gegensatz zu vielen anderen digitalen Newcomern in Europa verzichten die Brüder bewusst auf externe Investoren und setzen auf organisches, „bootstrapped“ Wachstum. „Unser Anspruch ist Nachhaltigkeit durch hohe Qualität statt Quantität“, betont Felix Popp. Statt möglichst schnell viele Standorte mit fremdem Kapital zu errichten, legen die Brüder großen Wert auf sorgfältige Standortauswahl und hochwertige Umsetzung. Vermarktungsstrategie: „Unsere DNA ist nicht die eines klassischen Außenwerbeunternehmens. Wir möchten so zugänglich, flexibel, transparent und schnell sein wie Online-Marketing“, erklärt Dr. Florian Popp. Diese Philosophie ermöglicht es Popp Vision, erfolgreich mit internationalen Marken, regionalen Organisationen und lokalen Mittelständlern zusammenzuarbeiten. Mit dieser Herangehensweise hat sich Popp Vision innerhalb kürzester Zeit einen festen Platz im Markt erobert. Der Ausbau des Eigen-Netzwerkes durch weitere Standorte ist geplant.