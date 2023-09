Lehre bei RUBBLE MASTER sehr gefragt!

Für die Zukunft ist RUBBLE MASTER bestens gerüstet, denn an jungen Talenten mangelt es im Unternehmen nicht. So viele gute Bewerbungen und qualifizierte Lehrlinge wurden schon lange nicht mehr aufgenommen und das weiß das oberösterreichische Technologieunternehmen sehr zu schätzen. Bereits im Frühjahr konnte die aktive Lehrlingssuche für dieses Jahr abgeschlossen werden. Und seit August verstärken 8 junge, motivierte Talente die RM Family.

Seit Jahrzehnten bildet die RM Group Lehrlinge in folgenden Bereichen selbst aus:

Bürokaufmann/-frau

Konstrukteur/-in

Land- und Baumaschinentechniker/-in

Mechatroniker/-in

Metalltechniker/-in

Betriebslogistikkaufmann/-frau

Technische/r Zeichner/in aus.

Für das nächste Jahr, 2024, ist der in Linz-Pichling stationierte Maschinenbauer wieder auf der Suche nach jungen Talenten. Informiere & bewirb dich jetzt: www.rubblemaster.com/lehre

Nachhaltiger Job mit Mehrwert

Als international tätiges Unternehmen legt der Hersteller für Recyclinganlagen nicht nur großen Wert auf Kulturvielfalt und ein wertvolles Miteinander innerhalb der Organisation, sondern auch auf nachhaltige und immer sauberer werdende Produkte. So bestimmen seit Beginn an, also seit über 30 Jahren, die Themen Elektrifizierung und Digitalisierung die Weiterentwicklung der Anlagen.

Deine Vorteile als Lehrling bei RM:

Lehrlingsentschädigung über Kollektivvertrag

Prämien bei hervorragenden Leistungen

Kostenloses Mittagessen

Firmeninternes Fitness-Studio

Kostenbeteiligung am Führerschein C+E

2 zusätzliche Urlaubstage

Reise- und Unfallversicherung mit Deckung privater Unfälle



Das strategische Ziel der RM Group ist, dass ca. 10% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Linz Lehrlinge sind. Mit dem Start der acht motivierten, neuen Lehrlinge sind es nun wieder 20 junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung.

Informiere dich jetzt zur Lehre bei RM: www.rubblemaster.com/karriere

Lehre als Mechatroniker:

Lehre als Mechatroniker:

Lehre als Metalltechniker:

Lehre als Metalltechniker:

Lehre als Bürokauffrau:

Lehre als Bürokauffrau:

