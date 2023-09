Lehre mit Zukunft: HABAU GROUP baut auf die Bautalente von morgen

Mit ihren 15 Konzernunternehmen zählt die HABAU GROUP nicht nur zu den vier größten Bauunternehmen Österreichs, sondern auch zu den Top-Ausbildungsbetrieben des Landes. Insgesamt werden aktuell 171 Lehrlinge an 13 Standorten österreichweit ausgebildet. In unserem Nachbarland Deutschland sind es 99 Nachwuchstalente an sechs Standorten.

„Unsere Lehrlinge sind die nächste Generation der Baubranche und wir wollen ihnen mit individuellen Ausbildungsmöglichkeiten ein starker Partner auf ihrem Karriereweg sein. Denn eine Investition in unser Team bedeutet auch eine Investition in die Zukunft“, so HABAU GROUP CEO Hubert Wetschnig. „In unserer ‚construction family‘ sind wir laufend auf der Suche nach aufstrebenden Talenten, die unsere Leidenschaft für das Bauen teilen und im Team über sich hinauswachsen wollen.“

Mit der HABAU GROUP an der Zukunft bauen

Von Hochbau, Tiefbau und Betonbau bis Vermessungs- und Elektrotechnik, Bautechnische Assistenz oder Informationstechnologie – die Ausbildungsbereiche in der HABAU GROUP sind vielfältig und bieten den Lehrlingen Raum, das eigene Entwicklungspotenzial zu entfalten. Dabei legt der Baukonzern viel Wert auf die individuelle Betreuung der Lehrlinge und bietet zahlreiche Möglichkeiten ihre Talente zu fördern. „Unser Ziel ist es, motivierten jungen Menschen die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Berufe zu vermitteln und unsere Freude am Beruf weiterzugeben“, ergänzt Wetschnig. „Dabei ist uns wichtig, die individuellen Stärken jedes Lehrlings zu erkennen und zu fördern, um sie so bestens auf ihre Karriere in der Baubranche vorzubereiten und zu begleiten.“

Wachse mit der construction family

Ein faires Gehalt, gute Job-Chancen, attraktive Prämien sowie die Möglichkeit für zahlreiche Aus- und Weiterbildung runden die Top-Ausbildung ab. Werde jetzt ‚part of the familiy‘ der HABAU GROUP und baue mit einem der Top-Bauunternehmen in Österreich gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft: lehre.habaugroup.com

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Infobox Website HABAU GROUP mehr erfahren» Website HABAU mehr erfahren» Alle Social Media Kanäle der HABAU GROUP MEHR ERFAHREN»