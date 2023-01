Ideale Vorbereitung für die Arbeitswelt der Zukunft

Während Hard Skills Fachwissen oder andere Kompetenzen bezeichnen, die man sich im Laufe der Zeit aneignen kann und die sich unkompliziert durch Zertifikate und Zeugnisse belegen, sind Soft Skills etwas komplexer zu betrachten. Als Soft Skills werden zwischenmenschliche Fähigkeiten bezeichnet, die den Charakter eines Menschen und sein Verhalten anderen gegenüber auszeichnen. Obwohl sich der Nachweis dieser sozialen, persönlichen und kommunikativen Kompetenzen deutlich schwieriger erbringen lässt, legen Arbeitgeber sämtlicher Branchen zunehmend Wert darauf.

Bedeutung von Soft Skills am Arbeitsmarkt

Wer fachlich in höchstem Maße qualifiziert ist, jedoch keinerlei Soft Skills mitbringt, wird es nicht nur auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt schwer haben. Tatsache ist, dass Soft Skills neben dem eigenen Auftreten sowohl das Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen als auch jenes zu Kundinnen und Kunden maßgeblich beeinflussen. Sozialkompetenzen erhalten nicht nur die Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt, sondern sind auch für die Bewältigung von verschiedenen unternehmerischen und gesellschaftlichen Herausforderungen von Bedeutung und damit wesentliche Erfolgsfaktoren in der Berufswelt.

Soft Skills am WIFI ÖÖ

Als Bildungspartner Nummer 1 bietet das WIFI OÖ über 10.000 topaktuelle und praxisorientierte Kurse und Seminare an, darunter selbstverständlich auch eine Vielzahl an Kursen rund um die am Arbeitsmarkt stark nachgefragten Soft Skills. Nutzen Sie das Angebot des WIFI OÖ, um sich persönlich wie beruflich weiterzuentwickeln und werden Sie fit für die Zukunft der Arbeitswelt

