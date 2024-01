Steuer. Deine Zukunft. Starte deine Karriere im Lehrberuf Steuerassistenz

Der Lehrberuf Steuerassistenz ist abwechslungsreich, spannend und gefragt

Ein guter Job ist interessant, man arbeitet in einem spannenden Umfeld, bekommt eine gute Ausbildung und hat auch die Möglichkeit, gut zu verdienen. Am besten noch dazu in einem Bereich, in dem es um Bedürfnisse oder Notwendigkeiten geht, die Menschen immer haben, egal, ob es der Wirtschaft gut geht, oder wir in einer Krise stecken: Geld und Steuern zum Beispiel. Eine Ausbildung und ein Job in der Steuerberaterbranche sind somit die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Welche Berufe gibt es bei einem/r Steuerberater:in oder Wirtschaftsprüfer:in und wie erfolgt die Ausbildung – muss man studieren?

Es gibt zahlreiche Berufe in diesem Umfeld: Steuerassistent:in, Personalverrechner:in, (Bilanz)-Buchhalter:in, Steuerberater:in, Wirtschaftsprüfer:in, u.v.m. Um diese ausüben zu können, muss man nicht immer ein Studium absolvieren.

Die Ausbildung im Lehrberuf Steuerassistenz macht man im Rahmen einer 3-jährigen Lehre. Je nach Berufspraxis und Kursen kann man auch weiterführende Ausbildungen, zB zum/r Personalverrechner:in oder (Bilanz)-Buchhalter:in, machen. Mit einem abgeschlossenen Studium kann man auch Steuerberater:in oder Wirtschaftsprüfer:in werden.

Wo kann man als Steuerassistent/in arbeiten?

Die Lehrlingsausbildung zum/r Steuerassistenten/in macht man nach erfolgtem Pflichtschulabschluss in der Kanzlei eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfer bzw. in der Finanzverwaltung. Nach dem Lehrabschluss stehen alle Türen in einer Kanzlei, in der öffentlichen Verwaltung oder bei einem Unternehmen offen.

Ist das spannend?

Oh ja! Die Arbeit bei einem/r Steuerberater:in ist eine spannende, abwechslungsreiche und aufregende Tätigkeit. Sie hat natürlich mit Zahlen zu tun, aber diese Zahlen stehen für Unternehmen und die Menschen, die dort arbeiten.

Leichter Einstieg in einen krisensicheren Job

Den Lehrberuf „Steuerassistenz“ gibt es erst seit 2011. Er wurde gemeinsam von der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen und dem Bundesministerium für Finanzen entwickelt, da es genau in diesem Bereich sowohl in der Privatwirtschaft als auch der Bundesverwaltung große Nachfrage gibt.

Der Einstieg in den Lehrberuf Steuerassistenz steht jedem offen, der die Pflichtschule absolviert hat, und ist auch nach dem Besuch einer weiterbildenden Schule wie AHS, HAS oder HAK möglich.

Seit 2017 werden in Oberösterreich alle Lehrlinge am Berufsschulstandort Rohrbach ausgebildet, jeweils 10 Wochen pro Lehrjahr. Für den Besuch der Berufsschule bzw. Internat fallen für den Lehrling keine Kosten an. Die KSW OÖ bietet gemeinsam mit der BS Rohrbach einen kostenlosen Vorbereitungskurs für die schriftliche und mündliche Lehrabschlussprüfung an.

Mehr Infos finden Sie unter: deinesteuerberater.at oder ksw.or.at/landesstellen/oberoesterreich/steuerassistentin

Facbook: https://www.facebook.com/dieksw

